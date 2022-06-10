В Улан-Удэ достраивают проблемный дом

Компания «Бизнес Инвест» привлекла инвестора для достройки проблемного дома на улице Ключевская, 90. Как сообщили в Минстрое Бурятии, строительство долгостроя планируется завершить уже в ближайшее время. Сейчас многоквартирный дом готов на 80%.Изначально застройщик должен был завершить строительство объекта в 2015 году, однако выполнить в срок взятых на себя обязательств он не смог. Для достройки 13-ти этажного дома «Бизнес Инвест» привлек инвестора. Теперь у дольщиков проблемного объекта появилась надежда, что уже в ближайшее время они получат ключи от долгожданных квартир. На сегодняшний день строителям осталось установить приборы учета тепловой энергии, внутреннюю сантехнику, мусоропровод, противопожарные двери, вентиляционное оборудование, а также завершить фасадные и кровельные работы.«Таким образом, более 40 дольщиков, которые вложили свои средства в строительство дома «Бизнес Инвест», в скором времени получат ключи от своих квартир,- сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин. - Всего в этом году планируется завершить строительство 6 проблемных объектов, 5 из них достраивает региональный Фонд поддержки дольщиков за счет федерального финансирования».Таким образом, в этом году будут восстановлены права более 700 дольщиков.Фото: Минстрой Бурятии