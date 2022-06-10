В Улан-Удэ собрали 149 тонн старых шин

В этом году в Улан-Удэ впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Во время акции все желающие могли сдать покрышки в однодневные пункты сбора. Экологическая акция завершилась 7 июня.– Мы инициировали проведение акции. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования отработанные автомобильные шины отнесены к отходам IV-III класса опасности и в обязательном порядке подлежат утилизации, – рассказал заместитель руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Петр Касьянов.За два месяца горожане и управляющие организации сдали 149 тонн старых шин.– Шины не только портят внешний облик города, но и пожароопасны. Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки. Новые покрышки во дворах появляться не должны, а от старых следует постепенно избавляться, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.За полгода Республиканский мусороперерабатывающий завод переработал 900 тонн автомобильных шин в резиновую крошку, которая затем была использована для строительства беговых дорожек и для покрытия детских площадок.– Завод занимается утилизацией таких отходов. Готовая продукция в виде резинового гранулята имеет сертификат качества, что позволяет применять его в качестве строительного материала, – сообщил эколог АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» Доржи Тармаев.В мэрии напомнили, что физическим лицам бесплатно сдать шины на утилизацию можно по следующим адресам:– с. Нижний Саянтуй, урочище Березняк, 1/1 (территория завода);– пр. Автомобилистов, 5к1 (контейнер);– ул. Бабушкина, 190а (контейнер);– ул. Кабанская, 54в (контейнер);– ул. Комарова, 119г (контейнер).Фото: мэрия Улан-Удэ