Общество 10.06.2022 в 09:49

В Улан-Удэ собрали 149 тонн старых шин

Их переработают в новое резиновое покрытие и плитку
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собрали 149 тонн старых шин
В этом году в Улан-Удэ впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Во время акции все желающие могли сдать покрышки в однодневные пункты сбора. Экологическая акция завершилась 7 июня.

– Мы инициировали проведение акции. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования отработанные автомобильные шины отнесены к отходам IV-III класса опасности и в обязательном порядке подлежат утилизации, – рассказал заместитель руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Петр Касьянов.

За два месяца горожане и управляющие организации сдали 149 тонн старых шин.

– Шины не только портят внешний облик города, но и пожароопасны. Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки. Новые покрышки во дворах появляться не должны, а от старых следует постепенно избавляться, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

За полгода Республиканский мусороперерабатывающий завод переработал 900 тонн автомобильных шин в резиновую крошку, которая затем была использована для строительства беговых дорожек и для покрытия детских площадок.

– Завод занимается утилизацией таких отходов. Готовая продукция в виде резинового гранулята имеет сертификат качества, что позволяет применять его в качестве строительного материала, – сообщил эколог АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» Доржи Тармаев.

В мэрии напомнили, что физическим лицам бесплатно сдать шины на утилизацию можно по следующим адресам:

– с. Нижний Саянтуй, урочище Березняк, 1/1 (территория завода);
– пр. Автомобилистов, 5к1 (контейнер);
– ул. Бабушкина, 190а (контейнер);
– ул. Кабанская, 54в (контейнер);
– ул. Комарова, 119г (контейнер).

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
покрышка экология

Все новости

Бурятию продолжает трясти
10.06.2022 в 10:39
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
10.06.2022 в 10:19
Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами
10.06.2022 в 10:12
В Бурятии пьющий водитель оказался в колонии строгого режима
10.06.2022 в 09:59
В Улан-Удэ собрали 149 тонн старых шин
10.06.2022 в 09:49
В Улан-Удэ достраивают проблемный дом
10.06.2022 в 09:43
В Бурятии количество вакансий сократилось на 14%
10.06.2022 в 09:18
Пробок в Улан-Удэ скоро станет меньше
10.06.2022 в 06:00
Стало известно, жители каких районов Бурятии самые активные
09.06.2022 в 16:49
В Восточной Сибири за сутки произошло два авиапроисшествия
09.06.2022 в 16:48
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДПС
10.06.2022 в 10:19
Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами
Работы идут в круглосуточном режиме
10.06.2022 в 10:12
В Улан-Удэ достраивают проблемный дом
Его должны были сдать еще в 2015 году
10.06.2022 в 09:43
В Бурятии количество вакансий сократилось на 14%
Республика продемонстрировала наиболее сильное падение год к году среди регионов ДФО
10.06.2022 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru