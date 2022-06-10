Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, из-за постоянных дождей сотрудники Комбината по благоустройству вынуждены в круглосуточном режиме откачивать лужи. В работах задействовано 7 вакуумных машин и 5 мотопомп. За сутки комбинат откачал более 400 кубов дождевой воды - это более 50 вакуумных машин.Поскольку дождь шел продолжительное время, вода продолжала скапливаться, и все участки откачивались по несколько раз, отмечают в мэрии.Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.Жители города могут оставить заявку на откачку луж по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646 или 380-838.Фото: мэрия Улан-Удэ