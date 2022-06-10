В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей

Вечером 10 июня в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 25 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Особое внимание они уделят выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе, детей.Госавтоинспекция напоминает гражданам, что сообщить о пьяных водителях можно по телефонам: 29-29-99, 29-29-02. По данным обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.Фото: ГИБДД Бурятии