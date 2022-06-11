В Улан-Удэ при помощи арт-объектов из мусора привлекают внимание к проблемам экологии

«Мне эта идея понравилась, поэтому я решил стать куратором проекта. Интересна тема рационального природопользования, экологии и в целом бережного отношения к вещам. Для меня как для куратора это личный лейтмотив. Считаю, что люди, бережно относящиеся к вещам, так же относятся и к людям. Мы организовали open-call – открытый кураторский отбор. Нам прислали 46 заявок от местных художников. Из них я отобрал 15 интересных работ. Вообще для отбора было несколько критериев, но самый главный – все арт-объекты необходимо выполнить из вторичного сырья» - рассказывает Амгалан Ринчинэ.

«Помимо темы экологии и рационального природопользования, мне было очень интересно отобразить темы локальной идентичности, узнать, как художник себя представляет именно в Бурятии, о чем он думает, какие проблемы его волнуют. Кроме того, мы представили работы на темы, связанные с исторической памятью Бурятии и ощущением времени, когда художник в своих работах размышляет о прошлом, настоящем и будущем» - объясняет куратор выставки.

«Помню, Дарья прошлась по городским сервисам и попросила отдать ей использованные экраны. Дарья объяснила, что это нужно для искусства, и мобильные сервисы тоже с радостью откликнулись. Стекло, из которого выполнены защитные экраны, невозможно переработать, и получилась очень интересная инсталляция» - отмечает Амгалан.

«В современный период с появлением синтетических материалов это сугубо религиозное явление стало серьезной экологической проблемой. Многие священнослужители и экологи выступают против традиции вывешивать хадаки на живых деревьях. Инсталляция наглядно иллюстрирует эту проблему – хадаки из синтетических материалов, подобно полиэтиленовым пакетам, не разлагаются и вредят экологии. Живые деревья, «задушенные» синтетикой, погибают и становятся мертвыми, «искусственными», как эти ели» - описывает свою работу Алексей Шушков.

«Работа очень личная, а идея воплощена по мотивам ужастика «Звонок». Для художницы это метафора ужасного, уже проникающего в наш мир в реальности, а не просто в фильме. Работа про вред экологии, про страх, причем страх реальный, а не выдуманный» - объясняет Амгалан.

«Как у куратора выставки у меня было много целей, а не только осуществить и продемонстрировать выставку. Для меня в первую очередь это вклад в срез современного искусства Бурятии. Вдобавок интересно узнать, работают ли местные художники в таком направлении. Как оказалось, работают. В целом вышло все очень даже неплохо. Для начала самое то. Про себя могу сказать, что я больше человек процесса, а не результата, круто видеть, как все проходит, как творят художники, как раскрывают сложные темы и каким выходит произведение» - признается Амгалан Ринчинэ.

«Бурятия отличается тем, что у нас еще жива ткань всего мистического и волшебного, в отличие от других, например центральных регионов. Скажем так, у нас сохранилась шаманистская культура, обрядовая, а это большое поле изучения для любого художника» - отмечает он.

О том, как собирали деятелей искусства для необычного жанра, как проходил отбор мусорных инсталляций и как через искусство обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей среды, рассказал куратор выставки «Trash-art / Бог-хог» Амгалан Ринчинэ.Впервые в Улан-Удэ, в Центре современного искусства «Залуу», жители смогут познакомиться с таким необычным и весьма провокационным направлением творчества, как трэш-арт. Трэш-арт, или искусство из мусора зародилось еще в конце 19-го - начале 20 вв. В то время модернистские художники начали экспериментировать и искать новые материалы и формы для арт-объектов в протест традиционному искусству. Они пытались доказать, что произведения искусства могут быть воссозданы из чего угодно, при помощи самых разных техник и сырья, в том числе вторичного. Впрочем, у них это получилось - так, примерно, к середине 20 века направление трэш-арт приобрело мировую популярность, которая сохранилась по сегодняшний день.В столице Бурятии выставка «Trash-art / Бог-хог» пройдет до 20 июня сразу в двух залах Центра «Залуу» (0+). Проект реализован при поддержке министерства культуры Бурятии. Как рассказывает куратор выставки и местный художник Амганал Ринчинэ, провести такую выставку предложил бурятский режиссер Олег Юмов.Среди работ есть немало произведений, сделанных методом апсайклинг: это когда для изготовления новой вещи используют материалы из старых вещей. Например, текстильный коллаж под названием «Улан-Удэ из лоскутков». Его сделала преподаватель «Школы творчества» Раджана Доржиева вместе со своими учениками. Работа выполнена из текстиля, каждый кусочек ткани вырезали из ненужных и использованных вещей. На коллаже показали самые знаменитые достопримечательности Улан-Удэ: голову Ленина, скульптуру «Мать Бурятия», театр оперы и балета и т. д. Вторым критерием отбора работ стало соответствие нескольким темам: проблемы экологии, рациональное природопользование, темы локальной идентичности.Например, автор Ирина Акинфеева сделала панно под названием «Время» из необработанного дерева и шпагата. Композиция показывает, как менялся Улан-Удэ - в кольцах-тоннелях инсталляции слева направо показаны фотографии города с давних времен до сегодняшнего дня.Другая интригующая работа – «След» художницы Дарьи Петровой. Инсталляция в виде силуэтов трех людей полностью выполнена из разбитых защитных экранов для смартфонов.Сама художница сопроводила свою работу следующим описанием: «Каждый из нас оставляет след на планете и должен решить, что останется после него. Будет ли это куча гниющего мусора или переработанный полезный продукт. Многие из нас видят этот мир через экран телефона, так почему бы не взглянуть на себя через экран этого мира и не увидеть свой силуэт, свой след, что отражается на экологии Земли».Кроме того, на выставке представили необычную работу Алексея Шушкова под названием «Мертвый лес»: три искусственные ели, обвязанные мусорными пакетами - по мотивам буддийской традиции вывешивания хадаков на деревья. Автор задается вопросом – правильно ли оставлять священные флажки на ветвях деревьев.Среди художников на выставке нашлись любители фильмов ужасов. А если быть точнее, одна из художниц вдохновилась и сделала свою работу по мотивам известного японского ужастика «Звонок». Вероятно, все мы помним девочку с длинными волосами, вылезающую из экрана телевизора и убивающую зрителя? А вот Мария Налетова сотворила свой «Звонок» в реальности - инсталляцию, где из экрана тоже вылезает девочка с длинными черными волосами. Только вот волосы - из пластиковой магнитной ленты, которая не разлагается, а сам экран – из выброшенного картона и фольги.Всего получилось 16 проектов, в создании которых приняло участие свыше 40 участников. Над всеми произведениями художники работали в течение месяца. Как признается куратор, отбирать работы было достаточно сложно - хороших идей встречалось много, вдобавок все художники присылали целую документацию с описанием идеи автора, концепции, эскизом и описанием техники работы. К слову, эта выставка для Амгалана Ринчинэ стала кураторским дебютом, ранее он принимал участие только как участник, хотя тоже успел прославиться необычными и сложными инсталляциями.В дальнейшем Амгалан планирует поднять тему современного театра, а также устроить выставку, посвященную героям бурятской мифологии. В целом, как отмечает куратор и художник, в нашей республике он видит большой потенциал для творчества.Эржена Мансорунова, «Номер один».