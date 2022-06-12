В Бурятии многодетная семья с новорожденным вынуждена жить в гниющем бараке

«Вот в таком состоянии находится вторая половина дома за стенкой нашей квартиры, заброшенной уже более пяти лет. Здесь прорывало трубы. Вот, буду менять полы, восстанавливать, а что делать? У нас за стенкой 42 квадратных метра, двое детей, жена в роддоме находится - третьего будем рожать. Мы стояли в очереди как молодая семья, но ничего не получили. Стоим по «ветхому жилью» в очереди уже много лет. Два года назад дом вообще признали аварийным, сами видите, в каком он состоянии. Но никто нам ничего не дает, как я считаю, из-за личных неприязненных отношений главы администрации. Не знаю, может, кто-нибудь уже обратит на нас внимание?» - задается вопросом Максим Соколов.

«Я обратился лично к главе администрации, пришел к ней, сообщил о своей проблеме. Она выгнала меня. В итоге получился скандал с ней» - признается сельчанин.

«Очередь стала все дальше и дальше отодвигаться. Никакие обращения не действовали. Потом нас сняли с очереди в 2020 году, когда я достиг 35 лет. До этого момента, видимо, не успели нас расселить. Мы встали на очередь уже по программе расселения из ветхого жилья, никакого толку. Из-за пустых квартир страдает и наша, ведь дом гниет целиком. Мне приходится самому в них менять батареи, окна, пол ремонтировать, чтобы до нашей квартиры гниль не добралась. И администрация бездействует. Я считаю, это уже личная неприязнь после суда, как будто, наоборот, нам только палки в колеса вставляют. Дом считается многоквартирным: в нем три квартиры, он одноэтажный, 1979 года постройки. Вообще по программе из многоквартирных аварийных домов расселяют в первую очередь, но нас никто не слышит. Дом гниет. Ждут, когда он на нас свалится?» - спрашивает Максим Соколов.

В редакцию «Номер один» обратилась семья Соколовых из поселка Новый Уоян. Супруги стали многодетными родителями – на днях появился на свет третий малыш. Однако счастливое событие омрачает ситуация – уже много лет Соколовы живут в разваливающемся доме. В бараке никого не осталось, всех соседей шесть лет назад расселили из опасного строения. Всех, кроме Соколовых. Местная администрация как будто позабыла о целой семье в маленьком поселке.На минувшей неделе житель Северобайкальского района Максим Соколов опубликовал в социальных сетях видео, снятое изнутри его деревянного многоквартирного дома по улице Петроградской поселка Новый Уоян. Видеоролик оказался весьма показательным – на нем запечатлена разрушенная квартира, казалось бы, жилого дома. На кадрах видно, что пол в жилище давно прогнил, на стенах потеки от прорванных труб, повсюду торчат поломанные доски, с потолка свисают остатки старой проводки.Что касается квартиры, где проживают Соколовы, она тоже в плачевном состоянии. Несмотря на все усилия главы семейства, спасти ее просто невозможно – на фотографиях видно, что из-за сырости от стен отошли обои, в углах на полу образовались дыры, потрескались и местами начали обваливаться стены. За батареями «поселилась» плесень. У Максима дочь-подросток и сын. Спустя несколько дней после интервью родилась младшая девочка. Печально, что уже и третий ребенок будет расти в подобных условиях, а вопрос о сроках расселения из квартиры который год «висит в воздухе». Вдобавок Максим рассказал, что им не просто не дают квартиру, а как будто оттягивают сроки расселения. Почему он так считает, разберемся далее.Как объясняет ситуацию Максим, квартиры в их доме начали получать статус непригодных уже с 2014 года. Менее чем за два года из ветхого дома расселили сначала одну семью, потом вторую. С 2016 года в пустом доме остались только Соколовы, хотя их квартира признана непригодной даже раньше, чем у соседей. Соколовы писали бесчисленное количество обращений, но ответ всегда был один – «ждите». Вдобавок с 2016 по 2019 год Соколовы несколько раз обращались в администрацию поселка Новый Уоян с просьбой посодействовать расселению. Однажды, устав получать отписки, сельчанин попросился на прием к главе, чтобы обсудить проблему.После скандала глава администрации Ольга Ловчая написала заявление на Максима Соколова за якобы нанесенные ей оскорбления. Он, в свою очередь, подал заявление о бездействии уполномоченной. В итоге в 2019 году состоялся суд, и он в действиях Максима не усмотрел нарушений закона. Впрочем, как и в действиях главы. Но дальше возникают еще более странные обстоятельства. Семья стояла в очереди на получение субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Как объясняет Максим, их очередь долго не двигалась с места. В итоге в 2020 году семью попросту убрали из программы, объяснив, что Максиму исполнилось 35 лет и он больше не может участвовать в ней. Все годы ожидания ушли впустую.На запрос газеты «Номер один» администрация Северобайкальского района прислала информационную справку, подписанную главой поселка Новый Уоян. Из справки понятно, что квартиры в этом доме признавали «непригодными для проживания», грубо говоря, по очереди. Но очередь и вправду застопорилась на жилье Соколовых.Все началось с квартиры № 1, признанной непригодной для проживания в 2014 году. В рамках реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья соседу Максима администрация приобрела «вторичку». В 2016 году квартиру № 1 расселили и отключили от всех коммунальных услуг.Далее в квартире № 2, где живет семья Соколовых, тоже провели экспертизу и в июле 2016-го признали непригодной для проживания. А уже в октябре того же года провели экспертизу и в квартире № 3, по результатам которой и ее признали непригодной. Правда, вторую семью из квартиры № 3 расселили в 2016 году. В справке уточняется: «В последующем семья, проживающая в квартире № 3, участвовала в программе «Молодая семья», в рамках которой ей предоставлена социальная выплата для приобретения жилья. По факту семья Соколовых проживает одна в трехквартирном доме».В справке подтверждают тот факт, что Максим с супругой действительно стоял в очереди в двух программах: «Обеспечение жильем молодых семей» и в программе по расселению из ветхого и аварийного жилья. С первой программы их сняли в 2020 году, как раз когда Максиму исполнилось 35 лет. Во второй очереди они стоят до сих пор.В справке для газеты коротко приписано следующее: «Личные неприязненные отношения со стороны главы - руководителя администрации МО ГП «поселок Новый Уоян» О. В. Ловчей к семье Соколовых отсутствуют». При этом документ подписан самой Ольгой Ловчей. О суде между ней и Соколовыми ничего не сказано.Тем временем уже в 2020 году барак по улице Петроградской признан не просто ветхим, а аварийным и подлежащим сносу – акт заключения от 7 сентября 2020 года. Хоть и администрация отрицает какие-либо неприязненные отношения, можно понять, почему Соколовы уверены в обратном. Ведь расселить их в рамках программы помощи молодым семьям, пока была возможность, за несколько лет действительно не успели. В рамках программы по расселению из ветхого и аварийного жилья это не сделано по сей день, хотя другой семье приобрели квартиру за два года с момента признания их квартиры только непригодной, еще не аварийной. Просто совпадение? Кто знает.«Состояние жилого дома, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Северобайкальский район, поселок Новый Уоян, ул. Петроградская, 19, не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья проживающих в данной застройке людей. Проведение капитального ремонта жилого дома нецелесообразно. Состояние аварийное и дом подлежит сносу», - сказано в экспертизе дома за 2020 год.Среди факторов, из-за чего дом нужно сносить, а не ремонтировать, сказано, что характеристики здания снижены до недопустимого уровня надежности строения, прочности и устойчивости. Говоря по-простому, дом может обрушиться в любой момент.

«Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных, каменных домах, а также в деревянных и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения», - сказано в заключении.

И даже если не пытаться разбираться, кто прав, кто виноват, сейчас важно одно – семья с тремя детьми, в том числе с новорожденным, живет в буквально разваливающемся доме, который может обрушиться в любой момент. И если условия, признанные опасными для жизни, никак не влияют на очередь расселения, то что вообще на это должно повлиять? Неужели местные власти не шевельнут и пальцем, пока не случится экстренная ситуация или вообще трагедия?В ответ – тишина и сухая отписка, в которой администрация в ответе на запрос только добавляет в конце: «Повлиять на очередность расселения главе-руководителю администрации МО ГП «Поселок Новый Уоян» О. В. Ловчей не предоставляется возможным».Эржена Мансорунова, «Номер один».