Бурятия не может гарантировать безопасность туристов на Байкале

«У нас разъехались половина команды. Набор сотрудников осложнен тем, что мы не можем платить ребятам высокую зарплату, только лишь около 30 тыс. рублей. В прошлом году официально трудились всего два человека, в этом году планируем трудоустроить десять сотрудников» - рассказывает Владислав Третьяков.

«Сейчас ведем работу по поиску сотрудников. К кандидатам в инспекторы ГИМС у нас высокие требования: образование должно быть морское или военное, необходимо пройти психологический отбор, смотрим по морально-деловым качествам» - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС в Бурятии Николай Зайцев.

«Из-за законов по водоохранной зоне Байкала мы не можем зарегистрировать пирсы – не подходит назначение участка. Поставить официально спасательный пост тоже не можем, соответственно, негде размещать спасателей. В Горячинске нам не предоставляют помещение для размещения спасателей, в Гремячинске то же самое» - делится с нами Владислав Третьяков.

«Хочется сделать отдельную зону купания для детей и зону для прогулок - веревочный парк или что-то подобное. Но с устройством зон отдыха есть проблемы. К примеру, вычистить дно не проблема, но вот подсыпать песок – это уже сложно, ведь брать грунт на Байкале запрещено, а везти откуда-то - далеко и затратно» - поясняет Владислав Третьяков препоны к благоустройству.

«Прошлым летом мы чистили песок: очищали от «бычков», камней, стекла, прочего мусора. Битых стекол собрали два килограмма, четыре килограмма металлического мусора из зоны для купания. Весь мусор собирался вручную. После того как мы все убрали, люди вскоре вновь начали жечь костры и оставлять отходы. Мы снова все убрали, сделали деревянный настил из досок. Всего вложили около 7 млн рублей в благоустройство пляжа – это помощь от спонсоров и гранты» - рассказывает Владислав Третьяков.

Подразделениям правительства поручено обеспечить высокое качество услуг, подготовить инфраструктуру. Но на поверку выясняется, что по самым важным направлениям туристическая сфера бурятской стороны Байкала сильно хромает. Особенно в части безопасности: нехватка спасателей, врачей, сооружений и разного рода запреты просто не позволяют полноценно защитить туриста от несчастного случая.Как уже сообщал «Номер один», после закрытия большинства туристических направлений для жителей страны особое значение начинает приобретать внутренний туризм. И Байкал, как один из серьезных брендов, становится интересен тем, кто планирует отдохнуть внутри страны.Власти региона уже начали подготовку к наплыву туристов: профильные министерства получили поручения заняться инфраструктурой на побережье Байкала, чтобы создать комфортные условия для отдыхающих. Речь идет прежде всего о базовых вещах, которыми не обустроено побережье, такими, например, как туалеты.Но не менее важным, чем комфорт, остается и вопрос безопасности туристов. Каким образом Бурятия будет предотвращать несчастные случаи во время сезона? Готова ли республика взять на себя ответственность за жизни людей, приезжающих сюда на отдых? С этими вопросами мы обратились к представителям Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД), занимающимся вопросами организации безопасности отдыха и знающим о проблемах в этой сфере не понаслышке.Слова заместителя председателя Совета бурятского регионального отделения ВОСВОД Владислава Третьякова только подтверждают, что с вопросом безопасности туристов в Бурятии далеко не все гладко.Другими словами, спасателей катастрофически не хватает. Причем большая часть побережья ими вообще не охвачена: основная часть сил ВОСВОД задействована в Прибайкальском районе как самом посещаемом туристами.Например, есть сотрудники в Горячинске, несколько человек. Хотя и это уже что-то, ведь в противном случае неофициальный пляж одного из самых знаменитых мест отдыха в республике остался бы полностью без защиты: ближайший пункт ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России) находится в Гремячинске, до которого несколько десятков километров.К слову, нуждается в кадрах и республиканская ГИМС, которая также должна следить за безопасностью на водных объектах. В ведомстве катастрофически не хватает специалистов. Есть открытые вакансии инспекторов как в отдаленных районах республики, так и в городе.То ли критерии отбора слишком высоки, то ли потенциальных сотрудников не устраивают условия, но факт остается фактом – следить за безопасностью туристов на побережье Байкала практически некому.Причем, когда мы говорим о кадровом голоде в столь важной сфере, как безопасность туристов, речь идет не только о спасателях, но и о медиках, с которыми ситуация еще сложнее. Например, в прошлом году в Горячинске на весь пляж работала одна врач, которую пришлось пригласить из Читы. Но в этом сезоне и она приезжать отказалась. Конечно, здесь можно сослаться на нехватку специалистов в здравоохранении республики в целом, с чем так активно в последние годы борется республиканская власть. Но найти несколько медиков, чтобы в случае чего они оказали помощь отдыхающим, не столь уж сложная задача. Однако она по сей день не решена.Нехватка кадров – лишь вершина айсберга. Проблем в этой сфере на самом деле гораздо больше.Проблема еще и в том, что пляж в Горячинске не имеет официального статуса. Как сообщили нам в администрации поселения «Туркинское» Прибайкальского района, работы по оформлению начались только в этом году. И как долго они продлятся, неизвестно.«Работы ведутся совместно с общественной организацией ВОСВОД России, сейчас им дано разрешение на размещение нестационарных объектов, таких как спасательная вышка. Также ВОСВОД проводит работу по разделению пляжа на зоны купания и судоходства, сейчас все это согласовывается с МЧС», - обнадеживает администрация.Появится в этом году возле горячинского пляжа еще один туалет. Сейчас их два на весь пляж. Чего, конечно, недостаточно, чтобы обслужить тысячи туристов.На пляже ВОСВОД планирует установку двух временных пирсов, параллельно занимаясь оформлением документов на земельный участок для устройства спасательной станции и пирса».Однако когда все планы претворятся в жизнь, опять же неизвестно. При этом некоторые вопросы вообще забуксовали, утонув в бюрократической волоките.«По поводу безвозмездной передачи земельного участка ВОСВОД России: да, такой вопрос рассматривался, но законного решения нет, так что этот вариант отпал. Хотя депутаты (районного Совета. – Прим. ред.) не возражали. Решение вопроса по поводу передачи в аренду ВОСВОД России земельного участка на пляже с. Горячинск пока остается открытым», - сообщили в администрации.Из того, что можно сделать оперативно: в этом году планируется закрыть проезд автотранспорта на территорию пляжа. Ведь многие отдыхающие оставляют свои автомобили прямо на пляже, чуть не у кромки воды. Всем остальным приходится вдыхать выхлопные газы, да и чистоте озера соседство с транспортом вредит. Следить за тем, чтобы такого не происходило, будут тоже сотрудники ВОСВОД. При этом машины не единственная проблема, которую создают сами себе туристы.Бремя организации безопасного туризма на Байкале действительно тяжелое. Учитывая, что ни кадров, ни достаточной инфраструктуры для полноценного обеспечения безопасности по-прежнему нет, и когда это все появится – неизвестно.Лариса Ситник, Станислав Сергеев, «Номер один».