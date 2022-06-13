Компания из Бурятии помогает танкисту, оставшемуся на Украине без ног

«Есть граждане России, военнослужащие России, получившие травму при ранении во время спецоперации, они получают протезы через минобороны. С двумя нашими земляками я встречался в госпитале Вишневского. Посмотрел, какие протезы им делают» - говорит Иван Худяков.

«Европейские компании поставляют много оружия Украине. И, получается, от него наши военнослужащие получают ранения, попадают в госпиталь. А потом для раненых делают протезы с использованием комплектующих опять-таки из стран Европы. Европейцы здорово устроились, зарабатывают на всем» - отмечает директор компании «Салют Орто».

«Те, кто прописан в ДНР и ЛНР, им больше всего нужна помощь в протезировании. Потому что военных или граждан России обеспечивает минобороны либо Фонд социального страхования. Это закон. А если человек прописан в этих республиках, то получить финансирование на протезирование достаточно сложно. Денег в этих республиках на эти цели почти не выделяется. Есть много людей, кто не может получить протез. Например, жители Мариуполя. Там многие люди получили ранение. Тяжелая ситуация на самом деле» - говорит Иван Худяков.

«Мы договорились с благотворительным фондом, который обеспечивает проживание и питание пациента. Потому что каждому пациенту необходимо от трех до шести недель провести в Москве. Также благотворительный фонд финансирует приобретение для такого рода раненых протезов. На их изготовление уходит от 250 до 500 тыс. рублей. Но денег все равно не хватает. Хотя суммы на протезирование мы и так урезаем до минимума, чтобы это было по себестоимости. Но, несмотря на нехватку средств, мы ставим людей на ноги. Сегодня у нас есть военнослужащий, молодой парень (19 лет), он получил ранение 24 марта - потерял ногу выше колена. Сейчас идет процесс заживления после операции, мы собираем средства, чтобы его протезировать в Москве. Половина денег собрана, половина еще нет».

«Среди них трое – мирные жители и шестеро военнослужащих. У кого-то парная ампутация (обеих ног), есть те, кто лишился одной ноги, руки. Жительница Мариуполя, молодая женщина, потеряла руку. И, конечно, всем им нужна реабилитация, потому что психологическое состояние сложное. Понятно, когда человек сталкивается с таким, для него это шок. Людям нужна поддержка. Наша задача - объяснить, что протез поможет им вернуться к обычной, прежней жизни. И тогда они, как и раньше, смогут сами ходить в магазин, ухаживать за собой, рожать, воспитывать детей и т. д.» - говорит Иван Худяков.

«У него самый сложный случай. Но он признался, для него невероятная удача, что он вообще выжил. Возле его танка взорвалась противотанковая управляемая ракета Javelin. Обычно, если такой снаряд попадает прямой наводкой в танк, то от него ничего не остается, включая экипаж» - поясняет Иван Худяков.

«В этой ситуации выручают наши партнеры в Казахстане, Бразилии, через эти страны вполне можно привезти иностранные комплектующие. Конечно, это дорого. И опять же мы деньги вывозим в Европу. Поэтому наша ключевая задача сейчас – это импортозамещение. Необходима покупка нового оборудования, специалисты и т. д. Пока мы развиваем свои научные разработки, выделяя средства из собственных средств, - сетует предприниматель. – Минпром РБ выделяет какие-то средства, но это небольшие суммы»

«Например, есть 20-летняя девушка Настя. Два года назад она потеряла ногу. Каталась на поезде вместе с другими «зацеперами», в результате произошла трагедия. У нее очень высокая ампутация, практически нет правой ноги. Но девушка, несмотря ни на что, активная, позитивная и хорошо владеет телом. Поэтому может пробовать разные нагрузки: побегать, попрыгать на новом протезе, походить с ним какое-то время. Есть и другие «пилоты-испытатели», как женщины, так и мужчины. Такие добровольцы нам помогают за совершенно символическое вознаграждение определять вещи, которые нужно доработать, выявлять слабые места у протезов» - поделился Иван Худяков.

Год назад наше издание уже писало о предпринимателе из Бурятии Иване Худякове, гендиректоре ООО «Салют Орто» - компании, являющейся одним из лидеров российского рынка по протезированию и имеющей пять филиалов. Сегодня бурятская компания работает с новым видом пациентов – людьми, получившими увечья во время военной спецоперации на Украине.За несколько лет работы компания «Салют Орто» помогла уже более 300 клиентам обрести новую жизнь. Для людей, потерявших руку или ногу, здесь не только изготавливают индивидуальные протезы, но и в специальной школе учат пациентов, как правильно ими пользоваться, а кого-то даже заново обучают ходить.В современных реалиях поступают новые запросы. По рекомендациям разных людей, включая военных корреспондентов, в компанию, изготавливающую протезы, обращаются за помощью и пострадавшие во время военной спецоперации на Украине. Речь идет как о мирных жителях, так и военнослужащих.Некоторым раненым компания сама делает протезы, кому-то помогает освоить протезы, сделанные другими компаниями, в своей, уже ставшей знаменитой «Школе ходьбы».Не меньше нуждаются в помощи и мирные жители, пострадавшие от бомбежек и обстрелов.В таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды, с которыми «Салют Орто» сегодня сотрудничает.В первоочередном списке компании есть девять человек, нуждающихся в протезировании.История каждого раненого – это целая трагедия. Две женщины 31 и 54 лет пострадали от бомбежки, став инвалидами. Еще один мужчин-сапер подорвался на мине. Другой военнослужащий получил ранение в танковом бою. В результате ему ампутировали обе ноги.Работа компании в связи с новыми политическими реалиями осложнилась. Импортные комплектующие для изготовления протезов какие-то из стран по-прежнему поставляют, а кто-то закрыл все отгрузки в Россию.Тем не менее компания активно работает над современными достижениями в области протезирования. Так, недавно компания «Салют Орто» в рамках региональной разработки импортозамещающего товара провела презентацию коленного модуля с пневматической системой управления фазой переноса. Протез ноги с новым коленным модулем Steplife P5 имеет в своем устройстве геометрический замок, обеспечивающий высокую надежность в фазе опоры, и пневматическую систему управления в фазе переноса. Благодаря этому он возвращает утраченные функции человеку и позволяет чувствовать в социуме максимально комфортно.Реабилитация на современном протезе проходит значительно быстрее. Он создан из высокопрочных материалов (алюминий и титан), предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок (вес до 150 кг).Интересно, что при разработке и усовершенствовании протезов инженерам компании активно помогают… сами пациенты. Их называют «пилотами-испытателями».Помочь пациентам, нуждающимся в протезировании, можно с помощью благотворительного фонда «Гольфстрим». Вся информация есть на сайте golfstreamfond.ruВасилиса Шишкина, «Номер один».