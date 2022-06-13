В Бурятии провалено госзадание по воспроизводству омуля

«Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» от запланированного объема осуществлен выпуск на 75%» - констатировали нашему изданию в руководстве филиала.

«Завод требует реконструкции из-за изношенности зданий и оборудования, что не позволяет использовать его в круглогодичном режиме» - отметил Дмитрий Грудинин.

«Также завод использовался и будет использоваться в дальнейшем после реконструкции Большереченского рыбоводного завода для сбора икры байкальского омуля, заходящего на нерест в реку Ина. Икра будет инкубироваться на Большереченском рыбоводном заводе, а выклюнувшаяся весной личинка перевозиться для выпуска в реки Баргузин и Ина» - также сообщил он.

«Результативность зависит от технической составляющей и отлова производителей байкальского омуля в нерестовую кампанию 2022» - ответили нашему изданию.

Рыбоводные заводы Бурятии находятся в плачевном состоянии, план по выпуску личинок байкальского омуля провалился, а прогнозы на этот год выглядят пессимистично. При этом прошло уже пять лет с момента запрета на вылов омуля, а реальных результатов работ по восстановлению популяции до сих пор не видно.Недавно в Бурятии в природу выпущены личинки байкальского омуля. Они выклюнулись из той икры, которую заложили на инкубацию на Селенгинском заводе Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Личинка — это своего рода стадия развития омуля между оплодотворенной икринкой и подросшим мальком омуля. Весьма мелкое живое существо.Как ранее сообщал своим читателям «Номер один», инкубационный сезон прошел весьма негативно. Финальная весенняя инвентаризация икры показала, что выживаемость икры составила около 45%. Остальные, приблизительно 55% икры омуля, списаны. Впрочем, по мнению рыбоводов, это нельзя назвать массовой гибелью икры. Тут взгляд «Номер один» не совпадает со взглядом «Главрыбвода».Большереченский завод (главная точка инкубации омулевой икры) находится в «разобранном» состоянии. Его поставили на большую реконструкцию, но не смогли вовремя закончить ее. С отчаяния икру заложили на инкубацию на Селенгинском заводе, где получились позорные результаты.С такой эффективностью работы, продемонстрированной в завершившемся инкубационном сезоне, можно даже не говорить про резкое увеличение численности популяции омуля в Байкале, возобновление промышленного лова и т. д. Возникает вопрос: а не лучше было ли вообще не заниматься в том году отловом омулей-производителей и забором их икры? Судите сами, уважаемые читатели.В рамках исполнения государственного задания для филиала был установлен план по выпуску личинок омуля в количестве 450 млн штук.Весной 2022 в естественную среду обитания выпущено 338,016 млн штук личинок. Объем нынешнего выпуска приводим по цифрам, которые назвал нашему изданию сам филиал. У нас данная статистика не вызывает большого доверия, но будем оперировать ею.Другими словами, план лопнул как мыльный пузырь. Это серьезный провал, срыв работы, на которую выделены бюджетные средства.Наступило лето. Через несколько месяцев Байкальский филиал вновь планирует выйти на нерестовые реки, чтобы отловить очередных омулей-производителей. Кстати, немало омуля гибнет в процессе, и рыбоводы позднее продают его.С треском провалив это «омулевое» госзадание, бурятские рыбоводы, судя по всему, намерены взяться за очередное. Об этом может говорить то, что мартовским приказом федерального Росрыболовства филиалу выделена новая квота на вылов осенью 75,376 тонны производителей. Приказ выпущен еще до финальной инвентаризации, показавшей, что происходит в инкубационных аппаратах Селенгинского завода.Как пояснили в руководстве филиала, объем икры, которую необходимо заложить на инкубацию, федеральный центр не устанавливает. «Объем закладки икры зависит от множества факторов. При этом филиалу установлен показатель по выпуску личинки байкальского омуля в 2023 году в количестве 450 млн штук», — рассказали в Байкальском филиале.План на будущий выпуск такой же, какой был и на недавно проведенный. Как будто не было провала и все нормально… Это вызывает недоуменные вопросы. Отдают ли в Москве отчет в том, что происходит в Бурятии в сфере инкубации? Почему федеральные чиновники устанавливают такие показатели по отлову производителей и выпуску личинок омуля?Кстати, специалист, которого мы попросили прокомментировать эти две цифры (квоту на отлов и госзадание на выпуск 450 млн личинок), высказался в том роде, что для выпуска в природу указанного количества личинок достаточно отловить 30– 35 тонн омулей-производителей.В общем, учитывая происходящее сейчас вокруг федеральных рыбоводных заводов в Бурятии, ожидания от инкубационного сезона 2022–2023 самые пессимистичные.Когда в работу вернется основной Большереченский завод? Ни одна гадалка не рискнет ответить на этот вопрос. К октябрю 2021 года подрядчик должен был ввести в эксплуатацию инкубационный цех, но в силу сложившихся обстоятельств не сделал этого.«Сроки ввода рыбоводного завода в эксплуатацию сместились на неопределенное время. Реконструкция продлится в 2022 году за счет собственных средств «Главрыбвода», — сообщал «Номер один» весной нынешнего года Булат Цыренжапов, первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии.Не очень понятно, о какой сумме идет речь и, соответственно, найдется ли она у «Главрыбвода».1 июня этого года заместитель начальника Байкальского филиала Дмитрий Грудинин пояснил нашему изданию, что реконструкция приостановлена. Более того, Байкальский филиал направил в адрес подрядчика документ об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи со срывом сроков завершения работ «не менее, чем на 5 месяцев». Также им направлено требование о возврате авансовых средств.Возможно, рыбоводы планируют завершить большереченскую реконструкцию за счет средств, который вернет подрядчик? Вот только вернет ли строительная компания деньги? И если да, то хватит ли этой суммы? После разрыва контракта с нынешним подрядчиком выбор новой подрядной организации для завершения работ будет проведен по итогам конкурса. В общем, налицо две проблемы: деньги на стройку и время на стройку.Меженный период — это время низкого уровня воды в реке. В чем выразится участие Большереченского завода в инкубации, не очень понятно. Может быть, надеются, что осенью подрядчик запустит там в работу реконструированный инкубационный цех? Хотя бы его. Скоро увидим. Лето пролетит быстро.Рыбоводная отрасль в Бурятии похожа на город, по которому ударило серьезное землетрясение. Как работает Селенгинский завод, продемонстрировал провальный выпуск личинок. Большереченский завод «застыл» в процессе реконструкции. А как Баргузинский?Чтобы обеспечить работников (жителей поселка Юбилейного) работой, на Баргузинском заводе проводят подращивание и выпуск молоди хариуса.Есть ли сейчас нормальные перспективы на хорошую инкубацию икры омуля в сезон 2022–2023? Байкальский филиал не рискнул дать положительный ответ.В сухом остатке: с 1 октября 2017 года власти РФ ввели запрет на промдобычу омуля и резко ограничили ряд других возможностей лова данного вида рыбы. Прошло почти пять лет, а бурятская инкубация все никак не может наладиться. Более того, насколько известно «Номер один», по поводу срыва «омулевого» госзадания силовики сейчас ведут масштабные доследственные действия: сначала «тему» вела полиция, а теперь ее подхватил Следком.Петр Санжиев, «Номер один».