Общество 10.06.2022 в 11:11
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
Мэр вручил Валерию Солодчуку знак «Почетный гражданин города»
Текст: Константин Воронов
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков вручил нагрудный знак «Почетный гражданин города Улан-Удэ» командующему 36-й общевойсковой армией Валерию Солодчуку. Решение о награждении ранее принял городской совет депутатов.
«Вы у нас первый почетный генерал», - отметил на вручении мэр города.
- Это заслуги 36-й армии, наших военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Я понимаю, что это не почетное звание, а обязанность, чтобы дальше продолжать работать на благо нашего любимого города Улан-Удэ и Республики Бурятия. От командования 36-й армии, от всего личного состава поздравляю всех улан-удэнцев с наступающим Днем города. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Великой Родины. Большое спасибо за такую почетную обязанность. Мы это доверие оправдаем и будем работать, работать и работать, - сказал, в свою очередь Валерий Солодчук.
Звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Основаниями для его присвоения является общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо города Улан-Удэ и его жителей.
«Командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Николаевич Солодчук вносит большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. При его участии в образовательных учреждениях Улан-Удэ проводятся уроки мужества, ежемесячно проводятся Дни открытых дверей в армейских соединениях и частях с показом вооружений и военной техники. Генерал-лейтенант поддерживает проведение военно-спортивных игр. При участии Валерия Солодчука в прошлом году в Улан-Удэ создан республиканский Дом юной армии, на базе которого проводятся занятия по армейским дисциплинам», - сообщают в мэрии города.
Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астраханской области. С 2017 по 2020 год — начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. С января 2020 года — командующий 36-й армией. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей, четвертой степени, орденом Кутузова, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и другими наградами.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Вы у нас первый почетный генерал», - отметил на вручении мэр города.
- Это заслуги 36-й армии, наших военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Я понимаю, что это не почетное звание, а обязанность, чтобы дальше продолжать работать на благо нашего любимого города Улан-Удэ и Республики Бурятия. От командования 36-й армии, от всего личного состава поздравляю всех улан-удэнцев с наступающим Днем города. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Великой Родины. Большое спасибо за такую почетную обязанность. Мы это доверие оправдаем и будем работать, работать и работать, - сказал, в свою очередь Валерий Солодчук.
Звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Основаниями для его присвоения является общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо города Улан-Удэ и его жителей.
«Командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Николаевич Солодчук вносит большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. При его участии в образовательных учреждениях Улан-Удэ проводятся уроки мужества, ежемесячно проводятся Дни открытых дверей в армейских соединениях и частях с показом вооружений и военной техники. Генерал-лейтенант поддерживает проведение военно-спортивных игр. При участии Валерия Солодчука в прошлом году в Улан-Удэ создан республиканский Дом юной армии, на базе которого проводятся занятия по армейским дисциплинам», - сообщают в мэрии города.
Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астраханской области. С 2017 по 2020 год — начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. С января 2020 года — командующий 36-й армией. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей, четвертой степени, орденом Кутузова, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и другими наградами.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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