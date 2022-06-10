Общество 10.06.2022 в 11:11

В Улан-Удэ появился первый почетный генерал

Мэр вручил Валерию Солодчуку знак «Почетный гражданин города»
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков вручил нагрудный знак «Почетный гражданин города Улан-Удэ» командующему 36-й общевойсковой армией Валерию Солодчуку. Решение о награждении ранее принял городской совет депутатов.

«Вы у нас первый почетный генерал», - отметил на вручении мэр города.

- Это заслуги 36-й армии, наших военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Я понимаю, что это не почетное звание, а обязанность, чтобы дальше продолжать работать на благо нашего любимого города Улан-Удэ и Республики Бурятия. От командования 36-й армии, от всего личного состава поздравляю всех улан-удэнцев с наступающим Днем города. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Великой Родины. Большое спасибо за такую почетную обязанность. Мы это доверие оправдаем и будем работать, работать и работать, - сказал, в свою очередь Валерий Солодчук.

Звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Основаниями для его присвоения является общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо города Улан-Удэ и его жителей.

«Командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Николаевич Солодчук вносит большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. При его участии в образовательных учреждениях Улан-Удэ проводятся уроки мужества, ежемесячно проводятся Дни открытых дверей в армейских соединениях и частях с показом вооружений и военной техники. Генерал-лейтенант поддерживает проведение военно-спортивных игр. При участии Валерия Солодчука в прошлом году в Улан-Удэ создан республиканский Дом юной армии, на базе которого проводятся занятия по армейским дисциплинам», - сообщают в мэрии города.

Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астраханской области. С 2017 по 2020 год — начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. С января 2020 года — командующий 36-й армией. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей, четвертой степени, орденом Кутузова, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и другими наградами.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
награды

Все новости

В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
10.06.2022 в 11:54
В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу
10.06.2022 в 11:26
Белая нерпа отдыхает на Байкале
10.06.2022 в 11:15
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
10.06.2022 в 11:11
Бурятию продолжает трясти
10.06.2022 в 10:39
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
10.06.2022 в 10:19
Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами
10.06.2022 в 10:12
В Бурятии пьющий водитель оказался в колонии строгого режима
10.06.2022 в 09:59
В Улан-Удэ собрали 149 тонн старых шин
10.06.2022 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
Выплаты субсидий так и начались, так как проект постановления о них пока  не согласовала прокуратура
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
В эти дни будет отмечаться День города и Наадан Сурхарбан
10.06.2022 в 11:54
Белая нерпа отдыхает на Байкале
Ее увидели на летнем «курорте» тюленей – Ушканьих островах
10.06.2022 в 11:15
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДПС
10.06.2022 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru