Общество 10.06.2022 в 11:15
Белая нерпа отдыхает на Байкале
Ее увидели на летнем «курорте» тюленей – Ушканьих островах
Текст: Номер один
Удивительную нерпу на ее лежбище - Ушканьих островах озера Байкал - обнаружил государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» (объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника) - Валерий Вторушин.
Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников, сообщили в пресс-службе резервата.
Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей. По словам Валерия, нерпа выглядела даже светлее,чем на предложенной вашему вниманию фотографии.
Известно, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников, сообщили в пресс-службе резервата.
Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей. По словам Валерия, нерпа выглядела даже светлее,чем на предложенной вашему вниманию фотографии.
Известно, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru