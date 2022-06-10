Белая нерпа отдыхает на Байкале

Удивительную нерпу на ее лежбище - Ушканьих островах озера Байкал - обнаружил государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» (объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника) - Валерий Вторушин.Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников, сообщили в пресс-службе резервата.Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей. По словам Валерия, нерпа выглядела даже светлее,чем на предложенной вашему вниманию фотографии.Известно, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru