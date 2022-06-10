Общество 10.06.2022 в 11:54

В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня

В эти дни будет отмечаться День города и Наадан Сурхарбан
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Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
В Улан-Удэ в День города 18 июня и в Наадан Сурхарбан 25 июня будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом напомнили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

По республиканским законам в Бурятии не допускается розничная продажа алкоголя с 9 вечера до 9 утра, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Размеры штрафов за нарушение данного требования составляют: от 20 до 40 тысяч рублей  – на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей – на юридических лиц.

Фото: «Номер один»
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