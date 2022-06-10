В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой

В апреле нынешнего года глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение минтрансу региона по введению новой меры поддержки частным перевозчикам, как субъектам малого предпринимательства – субсидирование. Предполагалось, что общий объем субсидированной поддержки составит 59 млн рублей для пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.Это должно было позволить сохранить тарифы для населения на прежнем уровне. Срок получения субсидии был определен с 15 апреля по 15 июля. Размер субсидии составил 1 тыс рублей за каждый день работы перевозчика на маршруте. При этом до настоящего момента выплаты субсидии так и не начались, что вызывает тревогу перевозчиков, сообщил республиканский исполком ОНФ. При этом до настоящего момента выплаты субсидии так и не начались, что вызывает тревогу и сомнения среди перевозчиков.Народный фронт обратился в минтранс Бурятии за разъяснением ситуации.Оказалось, что проект постановления о субсидировании проходит стадию согласования в прокуратуре. Надзорное ведомство не дает положительное заключение, усматривая в порядке выплаты субсидии, которая была запланирована в конце каждого периода, бюрократизацию, предложив свой вариант одновременной выплаты в конце всего периода.«Согласно протоколу, субсидирование предусматривается сроком на три месяца. Однако на сегодняшний день, нормативно, такая господдержка еще не закреплена. Перевозчики, в свою очередь, находясь в трудном финансовом положении в условиях внешнего санкционного давления, и как следствия роста стоимости запасных частей и обслуживания, а также всеобщего удорожания, вынуждены уходить из отрасли, что влечет за собой ухудшение качества обслуживания населения и нехватку транспортных средств на определенных маршрутах. Мы просим рассмотреть и принять меры по скорейшему нормативному закреплению инициативы в целях своевременной подачи документов от заявителей, их рассмотрению и начислению выплат тремя этапами. Просим не допустить выплаты субсидий разово в конце обозначенного периода. Этапность необходима в целях финансовой поддержки перевозчиков, своевременных ремонтных работ и профилактики оттока из отрасли», - пояснил председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Народный фронт запросил в минтрансе региона отрицательное заключение прокуратуры для дальнейшего обоснования целесообразности поэтапных выплат.Напомним, по предварительным итогам в 2021 году на «Прямую линию» президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина немалая часть обращений касалась качества работы общественного транспорта в Улан-Удэ и в районах республики. Проблема не нова и поднималась Народным фронтом еще в 2020 году.Чаще всего жители республики жаловались на долгое ожидание маршрутных транспортных средств, на нерегулярную работу перевозчиков в вечерние часы и в период праздничных и выходных дней.Между тем, по мнению индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки горожан, отрасль остро нуждается в поддержке со стороны государства. Одним из видов поддержки может стать частичное субсидирование работы частных перевозчиков. Действующий тариф и его государственное регулирование не позволяет в должной мере покрывать необходимые затраты. После последнего повышения цены на проезд несомненно, увеличились доходы перевозчиков, но также непропорционально больше увеличилась и затратная часть.Это вызвано резким удорожанием основных и оборотных средств, усилением и ужесточением требований к процессу перевозок. Безусловно, минимальные требования соблюдаются, но для соблюдения особенно некоторых, требуются дополнительные финансовые вливания, которые на сегодня уже неоткуда изыскать. Процесс перевозок становится нерентабельным. Все это в совокупности привело к оттоку инвестиций. Так, за последние два года количество транспортных средств на маршрутах сократилось почти в два раза.Особенно острым вопрос стал в текущем году после введения новых антироссийских санкций и соответственного роста цен. Как пояснили Народному фронту сами перевозчики, с февраля и по сей день наблюдается резкий скачок цен на ГСМ, бензин и технические расходы, появились сложности с заказом импортных запчастей для микроавтобусов, которые работают на линиях по перевозкам пассажиров.Фото: egov-buryatia.ru