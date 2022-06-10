В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из улан-удэнских отделов полиции задержали подозреваемых в серии имущественных преступлений. Установлена причастность двух молодых людей 21 года и 23 лет к девяти фактам краж автомобильных аккумуляторов, сообщили в министерстве.Преступления были совершены злоумышленниками с февраля по апрель текущего года в Октябрьском и Советском районах. Передвигаясь на автомашине одного из подозреваемых, фигуранты ночью высматривали припаркованные во дворах жилых многоквартирных домов автомобили – преимущественно, отечественного производства, не оборудованные автосигнализацией, и микрогрузовики. В то время, пока один из них следил за обстановкой, другой, используя гаечный ключ и пассатижи, оперативно снимал с транспортного средства аккумуляторную батарею. Обычно за ночь злоумышленники похищали по два и три аккумулятора в разных местах города. Общий ущерб от противоправных деяний составил 60 тысяч рублей.По признанию самих подозреваемых, воровоство стало для них источником «лёгких» денег. Автомобильные аккумуляторы они, как правило, сбывали случайным прохожим или сдавали в пункт приёма металла. Вырученные деньги молодые люди тратили на личные нужды.После задержания они добровольно выдали две похищенные у граждан аккумуляторные батареи и стали активно сотрудничать со следствием. Также у фигурантов изъяты инструменты-орудия преступлений.Отметим, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Нигде не работают. У 21-летнего улан-удэнца – среднее специальное образование, за плечами его подельника – 11 классов школы.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.Фото: pixabay.com