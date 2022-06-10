Общество 10.06.2022 в 12:45

В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов

Воровоство  стало для них источником «легких» денег, общий ущерб от их действий составляет 60 тыс рублей

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из улан-удэнских отделов полиции задержали подозреваемых в серии имущественных преступлений. Установлена причастность двух молодых людей 21 года и 23 лет к девяти фактам краж автомобильных аккумуляторов, сообщили в министерстве.

Преступления были совершены злоумышленниками с февраля по апрель текущего года в Октябрьском и Советском районах. Передвигаясь на автомашине одного из подозреваемых, фигуранты ночью высматривали припаркованные во дворах жилых многоквартирных домов автомобили – преимущественно, отечественного производства, не оборудованные автосигнализацией, и микрогрузовики. В то время, пока один из них следил за обстановкой, другой, используя гаечный ключ и пассатижи, оперативно снимал с транспортного средства аккумуляторную батарею. Обычно за ночь злоумышленники похищали по два и три аккумулятора в разных местах города. Общий ущерб от противоправных деяний составил 60 тысяч рублей.

По признанию самих подозреваемых,  воровоство  стало для них источником «лёгких» денег. Автомобильные аккумуляторы они, как правило, сбывали случайным прохожим или сдавали в пункт приёма металла. Вырученные деньги молодые люди тратили на личные нужды.

После задержания они добровольно выдали две похищенные у граждан аккумуляторные батареи и стали активно сотрудничать со следствием. Также у фигурантов изъяты инструменты-орудия преступлений.

Отметим, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Нигде не работают. У 21-летнего улан-удэнца – среднее специальное образование, за плечами его подельника – 11 классов школы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность кражи задержание

Все новости

В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
10.06.2022 в 12:45
Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине
10.06.2022 в 12:37
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
10.06.2022 в 11:54
В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу
10.06.2022 в 11:26
Белая нерпа отдыхает на Байкале
10.06.2022 в 11:15
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
10.06.2022 в 11:11
Бурятию продолжает трясти
10.06.2022 в 10:39
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
10.06.2022 в 10:19
Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами
10.06.2022 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
Выплаты субсидий так и начались, так как проект постановления о них пока  не согласовала прокуратура
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
В эти дни будет отмечаться День города и Наадан Сурхарбан
10.06.2022 в 11:54
Белая нерпа отдыхает на Байкале
Ее увидели на летнем «курорте» тюленей – Ушканьих островах
10.06.2022 в 11:15
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
Мэр вручил Валерию Солодчуку знак «Почетный гражданин города»
10.06.2022 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru