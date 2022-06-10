Ученые Бурятии предложили использовать шлак в строительстве

8 июня на заседании Совета по науке и инновациям при главе Бурятии учеными представлены научные проекты по вторичному использованию золошлаковых отходов. По словам ученых, отходы можно эффективно и широко использовать при производстве строительных материалов, железобетонных изделий, при проведении дорожно-строительных работ.- Те научные проекты, которые были сегодня представлены, имеют не только научное значение, но и практическое. Они смогут решить актуальные для республики вопросы. Очень важно, чтобы научные разработки имели воплощение в реальной жизни, а не оставались в стенах лабораторий, - отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.Исследования возможности применения золы и золошлаковых отходов провел Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. По результатам установлено, что они имеют хорошую перспективу для использования в гражданском и дорожном строительстве, производстве строительных материалов и изделий по энерго- и ресурсосберегающим технологиям.- Нами определены все необходимые характеристики золы и золошлаковых отходов, согласно которым сделаны выводы по их соответствию нормативным требованиям стандартов, что позволяет их использовать для гражданского и дорожного строительства. Золу уноса и золошлаковые материалы можно использовать как активную минеральную добавку для производства цементов с минеральными добавками, пуццолановых цементов, тонко-молотых многокомпонентных цементов, производство которых позволит до 80% экономить цемент, - проинформировала заведующая кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» Лариса Урханова.Кроме того, их можно эффективно использовать для производства сухих строительных смесей в качестве тонко-дисперсного наполнителя, для укрепления грунтов, щебеночно-песчаных смесей для устройства основания дорог. А также при изготовлении сборного и монолитного бетона и железобетона. В этой связи открытие Домостроительного комбината в Улан-Удэ открывает перспективы использования золы при производстве железобетонных изделий.«По результатам рассмотрения проектов профильным министерствам дано поручение проработать вопрос по практическому применению результатов исследований ученых ВСГУТУ в части использования золошлаковых отходов для гражданского и дорожного строительства», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии