Глава Бурятии – бизнесмену Бардамову: вы пример бескорыстной любви к Родине

Национальный музей Бурятии проводит экскурсии в галерее, встречи с художниками, мастерами. В плане проведение тематических вечеров, посвященных известным артистам, писателям, художникам, композиторам.





В 18 залах музея представлено 48 тысячи экспонатов, связанных с историей Бурятии разного времени, более 5 тысяч картин бурятских художников, а также большая библиотека с редчайшими книгами. Галерея Льва Бардамова является одним из ведущих частных музеев республики. Теперь с личной коллекцией смогут познакомиться еще больше жителей и гостей республики.







- Вы являетесь настоящим патриотом республики. Такой коллекции даже близко в республике нет. Вы собрали удивительные артефакты истории, становления и развития нашей республики от древних времен до настоящего времени. И купеческую эпоху, и советскую отразили. И религиозную сферу показали. В общем, по всем направлениям. В это вложены не только ваши личные средства, но и ваши душа, труд, силы, время, чтобы все это собрать, разместить, сохранить, где-то восстановить и реставрировать. Вы все это хранили и сделали доступным для людей. И сейчас с вашего согласия мы сможем сделать ее более доступной для жителей и гостей города и республики. При поддержке Национального музея здесь будет работать больше экскурсоводов, чтобы можно было больше посетителей принимать. Вы - пример бескорыстной любви к Родине. В Москве есть галерея Третьякова, у нас теперь есть галерея Бардамова. У Москвы, конечно, свои масштабы, у нас - свои. Но то, что здесь увидят люди, это уникально, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.







На сегодня Галерея Льва Бардамова внесена в каталог «Ассоциации частных и народных музеев России». За время работы Галереи ее посетителями стали известные люди страны, города, многочисленные туристы, молодые люди и школьники.







Правительство Бурятии совместно с Галереей Льва Бардамова запускают совместный проект, целью которого является повышение знаний истории родного края.Как сообщили в пресс-службе правительства, в рамках празднования 100-летия Бурятии между Национальным музеем и Галереей Бардамова подписано соглашение о проведении музейно-образовательного проекта «Музей – детям! Узнай свой край!». Участниками проекта станут дети в возрасте до 14 лет, не охваченные федеральной программой «Пушкинская карта».- Алексей Самбуевич, можно сказать, одним из первых обратил внимание на этот проект, за что я ему благодарен. И сейчас мы открываем новый проект совместно с Республикой Бурятией. Хочется сказать слова благодарности за эти два прошедших года. Действительно, помогали сильно. И сейчас готов сотрудничать дальше. На сегодняшний день Олимпы еще есть у нас, которые надо достигать, на которые надо будет возносить культуру нашего бурятского и русского народа. Я уверен, что мы еще больше сделаем для нашего города, республики и родного края. У нас богатая история, богатый народ и сама земля богатая. Я могу сказать только слова благодарности вам, Алексей Самбуевич, - поблагодарил галерист, коллекционер Лев Бардамов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии