Общество 10.06.2022 в 15:11

В Бурятии изыскивают средства на ремонт сгоревшей школы

Восстановление здания потребует около 2 млн рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии изыскивают средства на ремонт сгоревшей школы
10 июня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда Петра Мордовского был рассмотрен вопрос о выделении финансов Окинскому району на ремонт сгоревшей школы.

Напомним, 31 мая в посёлке Боксон произошел пожар в здании начальной школы – детского сада. В результате произошло полное обрушение кровли, огнём повреждены стены. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрических сетей. По данным МЧС, в начальной школе обучалось 3 детей, которые были распущены на каникулы.На пожаре никто не пострадал.

как выяснилось, на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в школе требуется около 2 млн рублей.

«В любом случае школу необходимо восстановить. Если школы не станет, люди начнут уезжать из посёлка. Пока в посёлке есть школа, посёлок будет развиваться», – сказал Петр Мордовской.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении финансовых средств, необходимых для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар школа

Все новости

В Бурятии изыскивают средства на ремонт сгоревшей школы
10.06.2022 в 15:11
Глава Бурятии – бизнесмену Бардамову: вы пример бескорыстной любви к Родине
10.06.2022 в 14:57
В Бурятии мужчину убило током
10.06.2022 в 14:48
Ученые Бурятии предложили использовать шлак в строительстве
10.06.2022 в 14:19
В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
10.06.2022 в 12:45
Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине
10.06.2022 в 12:37
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
10.06.2022 в 11:54
В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу
10.06.2022 в 11:26
Белая нерпа отдыхает на Байкале
10.06.2022 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
Глава Бурятии – бизнесмену Бардамову: вы пример бескорыстной любви к Родине
Власти республики и Галерея Льва Бардамова запускают совместный проект
10.06.2022 в 14:57
Ученые Бурятии предложили использовать шлак в строительстве
Варианты эффективного использования золошлаковых отходов разработали во ВСГУТУ
10.06.2022 в 14:19
В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
Воровоство  стало для них источником «легких» денег, общий ущерб от их действий составляет 60 тыс рублей

10.06.2022 в 12:45
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
Выплаты субсидий так и не начались, так как проект постановления о них пока  не согласовала прокуратура
10.06.2022 в 12:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru