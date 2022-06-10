В Бурятии изыскивают средства на ремонт сгоревшей школы

Напомним, 31 мая в посёлке Боксон произошел пожар в здании начальной школы – детского сада. В результате произошло полное обрушение кровли, огнём повреждены стены. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрических сетей. По данным МЧС, в начальной школе обучалось 3 детей, которые были распущены на каникулы.На пожаре никто не пострадал.





как выяснилось, на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в школе требуется около 2 млн рублей.

10 июня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда Петра Мордовского был рассмотрен вопрос о выделении финансов Окинскому району на ремонт сгоревшей школы.«В любом случае школу необходимо восстановить. Если школы не станет, люди начнут уезжать из посёлка. Пока в посёлке есть школа, посёлок будет развиваться», – сказал Петр Мордовской.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении финансовых средств, необходимых для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.Фото: МЧС Бурятии