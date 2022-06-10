Вертолеты производства У-УАЗ пополнят парк единой дальневосточной авиакомпании

Первые самолеты Sukhoi SuperJet поступят в парк созданной в ДФО единой дальневосточной авиакомпании. Кроме того, в ее распоряжение поступят вертолеты, производство которых ведется в Арсеньеве и в Улан-Удэ, заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» на форуме «ProДФО 2022».По словам министра, основу авиационного парка созданного перевозчика, будут составлять самолеты отечественного производства. Это было основным условием, которое ставил президент РФ Владимир Путин, по поручению которого создавалась авиакомпания. Перевозчик создается на базе авиакомпании «Аврора», он должен создать маршрутную сеть, которая обеспечить транспортную доступность самых отдаленных городов и поселков Дальнего Востока, напомнили в пресс-службе правительства Бурятии.Основу авиационного парка созданной авиакомпании должны составить лайнеры Sukhoi SuperJet и региональный самолет Ил-114, производство которого возобновили в России.По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, введенные в отношении России санкции показали верность курса на использование отечественной техники. Чекунков сообщил, что в настоящий момент на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина расширяются производственные мощности по выпуску Sukhoi SuperJet. Кроме того, здесь же будет развернуто производство легкомоторного самолета для местных авиалиний, который призван заменить зарубежную технику на внутриобластных рейсах.Алексей Чекунков добавил, что строящиеся для дальневосточной авиакомпании самолеты будут комплектоваться отечественными двигателями. Как подчеркнул Чекунков, Минпромторг заверил о готовности российских заводов обеспечить выполнение этой задачи.По словам участников дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей», транспортная доступность региона растет с каждым годом.В этом году правительство России выделило 16,6 млрд рублей на реализацию программы субсидирование авиаперелётов на Дальний Восток и с Дальнего Востока в Европейскую часть страны. Программой могут воспользоваться сразу несколько льготных категорий гражданФото: egov-buryatia.ru