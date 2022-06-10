Общество 10.06.2022 в 16:25

Фермер из Бурятии взяла в Москве 10 млн руб «под Чингисхана»

Она выиграла грант конкурса «Агротуризм» на создание этноагрофермы «Алтан»
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Фермер из Бурятии взяла в Москве 10 млн руб «под Чингисхана»
В минсельхозе России подведены итоги конкурса на предоставление гранта «Агротуризм». В финал конкурса на развитие сельского туризма прошли 85 заявок со всей страны, 51 из них получит финансирование. В первой десятке лучших туристический идей – проект К(Ф)Х Бороева Т.Б «Создание этноагрофермы «Алтан» в местности «Байдалта» для организации туров в центр буддизма России».

Ферма Туяны Бороевой - победителя конкурса «Агротуризм»  находится в Иволгинском районе Бурятии в местности «Байдалта», что в 1 км от Иволгинского дацана – центра буддизма России. Основные направления деятельности - птицеводство, мясо-молочное скотоводство, свиноводство, коневодство. На ферме содержатся и выращиваются для производства яйца, мяса птицы, разведения птенцов на продажу – куры, куры-бройлеры, гуси, индюки, утки, перепела. Более того выращиваются экзотические птицы: страусы, павлины, попугаи, лебеди. Также хозяйство выращивает КРС, свиней, овец, коз, лошадей – для производства молока, молочной продукции (творог, сыр из козьего молока, сметана), мяса, субпродуктов, кровяной колбасы, шерсти.

Согласно бизнес плану, здесь будет создана этноагроферма. Все постройки, мебель и кухонная утварь будут выполнены в национальном стиле. Все блюда национальной кухни будут из здесь же произведенной продукции: мяса, молока, яиц и овощей. Помимо, этого на территории этноагрофермы планируется создать юрту-музей, посвященную жизни и быту Чингисхана.

«Сельский туризм, представляющий специально организованный отдых людей на фермах, с возможностью для путешественников лично поучаствовать в фермерском деле – один из заметных трендов в индустрии отдыха. На новый вид грантовой поддержки «Агротуризм» минсельхозом России в 2022 году было выделено 300 млн рублей, из них 10 млн забирает победитель из Бурятии, привлекая в проект дополнительные 3,5 млн рублей собственных средств. С помощью господдержки уже в следующем году в Иволгинском районе появится этнокомплекс для религиозного отдыха, паломничества и приобщения к культуре и быту современного фермера», - поясняет Галсан Дареев, министр сельского хозяйства Бурятии.

В настоящее время в Бурятии для представителей малого агробизнеса действуют три вида грантов, помогающих от момента создания хозяйств до их выхода на стабильную работу. Это гранты «Агростартап», «Семейная ферма» и грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С 2022 года минсельхозпрод России предоставляет грант на развитие агротуризма.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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