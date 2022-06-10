Власти Улан-Удэ нашли виноватого в размытой дороге

В мэрии Улан-Удэ назвали виновника в инциденте с грунтовой дорогой, из-за которого вчера автобусы перестали ездить в поселок Светлый. Им оказался местный житель. Как выяснилось, он высыпал несколько грузовых машин песка на проезжую часть, чтобы по ней было удобнее ездить. Однако выпавшие дожди размыли дорогу, превратив ее в сплошную грязевую кашу.«Мужчина не предполагал, что его действия могут привести к сильному размытию грунтовой дороги и невозможности проезда транспортных средств. Сотрудники Управления административного контроля выдали требование на явку гражданину для дачи объяснений и дальнейшего принятия правового решения», - рассказали в мэрии.В итоге Комбинату по благоустройству пришлось отгрейдировать дорогу.- По результатам обследования принято решение в первую очередь выполнить грейдирование дороги. В настоящее время мы не можем произвести отсыпку, поскольку инертный материал смешается с грязью и никакого улучшения не будет. В связи дождливой погодой возможно повторное размытие участка. Мы будем наготове. В случае необходимости будет организовано оперативное грейдирование участка. После того, как дорога немного подсохнет, мы произведем отсыпку инертными материалами для недопущения размытия грунтовой дороги в будущем, - объяснил главный инженер комбината Александр Солдаткин.Фото: мэрия Улан-Удэ