Общество 10.06.2022 в 17:25

Коммунальщиков Улан-Удэ заставили в разгар ливня косить траву

Горожане пребывают в недоумении
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Текст: Константин Воронов
Коммунальщиков Улан-Удэ заставили в разгар ливня косить траву
Улан-удэнцы поделились с «Номер один» фотографиями работников коммунальных служб, которые сегодня в разгар ливня вышли косить газоны. Горожане пребывают в недоумении – неужели это нельзя сделать в другое время, когда погода наладится.


Напомним, летом прошлого года в соцсетях появилось много жалоб от горожан, особенно страдающих аллергией, на высокий травостой в городской черте. И действительно, в некоторых местах нескошенная трава вымахала в человеческий рост. По жалобам граждан прокуратура провела проверку, признав работу администрации в этом направлении неудовлетворительной. В итоге за несвоевременно скошенную траву городские чиновники получили прокурорское представление.

Можно предположить, что на этот раз чиновники решили «перебдеть», чтобы не попасть под очередную раздачу от прокуроров. Составили план-график по борьбе с травой и приступили к его реализации. Невзирая на дождь, ветер и прочие капризы погоды.
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