Общество 10.06.2022 в 17:53
В Бурятии группа нелегальных «оружейников» получила условные сроки
Они раскаялись, помогали следствию, строили ДК, детские площадки и убрались на двух кладбищах
Текст: Номер один
В Бурятии Баунтовский районный суд вынесен приговор в отношении трех местных жителей Баунтовского района, обвиняемых в незаконной переделке огнестрельного оружия, незаконном хранении взрывчатых веществ, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщили в пресс-службе суда.
В мае 2020 года 45-летний житель одного из сел Баунтовского района Б.А. обнаружил в сарае своего покойного деда гладкоствольное ружье «ИЖ-К» 16 калибра, отпиленный ствол от гладкоствольного оружия, 5 патронов к оружию и порох в банке. Находку сельчанин перенес домой и решил переделать найденное ружье в нарезное оружие для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, чтобы использовать переделку для охоты. В свои планы он посвятил своего младшего брата 34-летнего Б.П., который согласился поучаствовать в переделке оружия.
Братья заказали через интернет заготовку для карабина в виде металлической трубки диаметром 5,6 мм длиной 40 см за 6300 рублей, покупку они оплатили банковской картой Вскоре посылка со стволом поступила в почтовое отделение села. Увы, попытка самостоятельно переделать оружие братьям не удалась. Тогда они решили обратиться к более опытному «оружейнику» 40-летнему односельчанину Н, у которого были необходимые инструменты и навыки. На предложение совместно переделать гладкоствольное ружье в нарезное огнестрельное оружие и в дальнейшем использовать его для охоты Н. согласился.
Осенью 2020 года фигуранты совместными усилиями в гараже Н., установили приобретенный в интернете вкладыш с нарезами в имевшееся гладкоствольное ружье. В результате проведенных переделок они изготовили карабин с нарезным стволом, пригодный для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, который в дальнейшем хранился у Б.А. по договоренности с подельниками.
По странной случайности, тремя годами раньше, в 2017 году, другой брат - Б.П. также нашел в заброшенном доме самодельно изготовленное огнестрельное оружие калибра 7,62х39 мм, 16 патронов различного калибра, 5 металлических трубок, внешне похожих на стволы от огнестрельного оружия со следами сильной коррозии, а также различные детали от оружия. Эти предметы он в тот же день тайно присвоил и унес к себе домой, где хранил их под кроватью.
Неизвестно, сколько еще «стволов» и боеприпасов в дальнейшем нашли бы братья, если бы их «оружейную» деятельность в июне 2021 года не пресекли сотрудники ФСБ, которые изъяли незаконно переделанные карабины, взрывчатку и боеприпасы, и возбудили уголовное дело.
В судебном заседании подсудимые, каждый в отдельности, свою вину по каждому эпизоду признали полностью, раскаялись, отказались от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признал раскаяние, признание вины, активное способствование расследованию, отсутствие судимостей, и положительные характеристики подсудимых по месту жительства, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Кроме этого, суд также признал в качестве смягчающего наказание посткриминальное поведение подсудимых, которые приняли активное участие в уборке территории строящегося сельского Дома культуры, в строительстве детской площадки, а также произвели уборку мест захоронения на двух сельских кладбищах.
Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым судом не установлено.
В итоге один из братьев приговорен к пяти годам лишения свободы условно, второй - к четырем годам лишения свободы условно, а их подельник к трем годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
Вещественные доказательства - оружие, боеприпасы, взрывчатка по вступлении приговора в законную силу будут переданы в Росгвардию для определения их судьбы в соответствии с федеральным законом «Об оружии».
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
В мае 2020 года 45-летний житель одного из сел Баунтовского района Б.А. обнаружил в сарае своего покойного деда гладкоствольное ружье «ИЖ-К» 16 калибра, отпиленный ствол от гладкоствольного оружия, 5 патронов к оружию и порох в банке. Находку сельчанин перенес домой и решил переделать найденное ружье в нарезное оружие для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, чтобы использовать переделку для охоты. В свои планы он посвятил своего младшего брата 34-летнего Б.П., который согласился поучаствовать в переделке оружия.
Братья заказали через интернет заготовку для карабина в виде металлической трубки диаметром 5,6 мм длиной 40 см за 6300 рублей, покупку они оплатили банковской картой Вскоре посылка со стволом поступила в почтовое отделение села. Увы, попытка самостоятельно переделать оружие братьям не удалась. Тогда они решили обратиться к более опытному «оружейнику» 40-летнему односельчанину Н, у которого были необходимые инструменты и навыки. На предложение совместно переделать гладкоствольное ружье в нарезное огнестрельное оружие и в дальнейшем использовать его для охоты Н. согласился.
Осенью 2020 года фигуранты совместными усилиями в гараже Н., установили приобретенный в интернете вкладыш с нарезами в имевшееся гладкоствольное ружье. В результате проведенных переделок они изготовили карабин с нарезным стволом, пригодный для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, который в дальнейшем хранился у Б.А. по договоренности с подельниками.
По странной случайности, тремя годами раньше, в 2017 году, другой брат - Б.П. также нашел в заброшенном доме самодельно изготовленное огнестрельное оружие калибра 7,62х39 мм, 16 патронов различного калибра, 5 металлических трубок, внешне похожих на стволы от огнестрельного оружия со следами сильной коррозии, а также различные детали от оружия. Эти предметы он в тот же день тайно присвоил и унес к себе домой, где хранил их под кроватью.
Неизвестно, сколько еще «стволов» и боеприпасов в дальнейшем нашли бы братья, если бы их «оружейную» деятельность в июне 2021 года не пресекли сотрудники ФСБ, которые изъяли незаконно переделанные карабины, взрывчатку и боеприпасы, и возбудили уголовное дело.
В судебном заседании подсудимые, каждый в отдельности, свою вину по каждому эпизоду признали полностью, раскаялись, отказались от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признал раскаяние, признание вины, активное способствование расследованию, отсутствие судимостей, и положительные характеристики подсудимых по месту жительства, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Кроме этого, суд также признал в качестве смягчающего наказание посткриминальное поведение подсудимых, которые приняли активное участие в уборке территории строящегося сельского Дома культуры, в строительстве детской площадки, а также произвели уборку мест захоронения на двух сельских кладбищах.
Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым судом не установлено.
В итоге один из братьев приговорен к пяти годам лишения свободы условно, второй - к четырем годам лишения свободы условно, а их подельник к трем годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
Вещественные доказательства - оружие, боеприпасы, взрывчатка по вступлении приговора в законную силу будут переданы в Росгвардию для определения их судьбы в соответствии с федеральным законом «Об оружии».
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com