В Бурятии группа нелегальных «оружейников» получила условные сроки

В Бурятии Баунтовский районный суд вынесен приговор в отношении трех местных жителей Баунтовского района, обвиняемых в незаконной переделке огнестрельного оружия, незаконном хранении взрывчатых веществ, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщили в пресс-службе суда.В мае 2020 года 45-летний житель одного из сел Баунтовского района Б.А. обнаружил в сарае своего покойного деда гладкоствольное ружье «ИЖ-К» 16 калибра, отпиленный ствол от гладкоствольного оружия, 5 патронов к оружию и порох в банке. Находку сельчанин перенес домой и решил переделать найденное ружье в нарезное оружие для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, чтобы использовать переделку для охоты. В свои планы он посвятил своего младшего брата 34-летнего Б.П., который согласился поучаствовать в переделке оружия.Братья заказали через интернет заготовку для карабина в виде металлической трубки диаметром 5,6 мм длиной 40 см за 6300 рублей, покупку они оплатили банковской картой Вскоре посылка со стволом поступила в почтовое отделение села. Увы, попытка самостоятельно переделать оружие братьям не удалась. Тогда они решили обратиться к более опытному «оружейнику» 40-летнему односельчанину Н, у которого были необходимые инструменты и навыки. На предложение совместно переделать гладкоствольное ружье в нарезное огнестрельное оружие и в дальнейшем использовать его для охоты Н. согласился.Осенью 2020 года фигуранты совместными усилиями в гараже Н., установили приобретенный в интернете вкладыш с нарезами в имевшееся гладкоствольное ружье. В результате проведенных переделок они изготовили карабин с нарезным стволом, пригодный для стрельбы патронами калибра 5,6х39 мм, который в дальнейшем хранился у Б.А. по договоренности с подельниками.По странной случайности, тремя годами раньше, в 2017 году, другой брат - Б.П. также нашел в заброшенном доме самодельно изготовленное огнестрельное оружие калибра 7,62х39 мм, 16 патронов различного калибра, 5 металлических трубок, внешне похожих на стволы от огнестрельного оружия со следами сильной коррозии, а также различные детали от оружия. Эти предметы он в тот же день тайно присвоил и унес к себе домой, где хранил их под кроватью.Неизвестно, сколько еще «стволов» и боеприпасов в дальнейшем нашли бы братья, если бы их «оружейную» деятельность в июне 2021 года не пресекли сотрудники ФСБ, которые изъяли незаконно переделанные карабины, взрывчатку и боеприпасы, и возбудили уголовное дело.В судебном заседании подсудимые, каждый в отдельности, свою вину по каждому эпизоду признали полностью, раскаялись, отказались от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признал раскаяние, признание вины, активное способствование расследованию, отсутствие судимостей, и положительные характеристики подсудимых по месту жительства, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Кроме этого, суд также признал в качестве смягчающего наказание посткриминальное поведение подсудимых, которые приняли активное участие в уборке территории строящегося сельского Дома культуры, в строительстве детской площадки, а также произвели уборку мест захоронения на двух сельских кладбищах.Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым судом не установлено.В итоге один из братьев приговорен к пяти годам лишения свободы условно, второй - к четырем годам лишения свободы условно, а их подельник к трем годам и 6 месяцам лишения свободы условно.Вещественные доказательства - оружие, боеприпасы, взрывчатка по вступлении приговора в законную силу будут переданы в Росгвардию для определения их судьбы в соответствии с федеральным законом «Об оружии».Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com