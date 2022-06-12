Общество 12.06.2022 в 12:33

Кому положены две пенсии?

Юрист Ирина Сивакова разъяснила нюансы
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Текст: Номер один
Кому положены две пенсии?
«Моя знакомая получала государственную пенсию по инвалидности и не знала, что по закону имеет право на вторую пенсию — по старости, так как относится к числу льготников, которые могут получать две пенсии одновременно (ст. 3 Закона № 166­ФЗ). Когда она выяснила это, то подала заявление, но вторую пенсию ей назначили только со дня подачи заявления. Кто имеет право на две пенсии?»
Людмила, Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Ирина Сивакова:

— Право на две пенсии имеют госслужащие — за выслугу лет и по старости, военные, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей — по инвалидности и по старости, члены семей погибших военнослужащих — пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или инвалидности.
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