Кому положены две пенсии?

— Право на две пенсии имеют госслужащие — за выслугу лет и по старости, военные, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей — по инвалидности и по старости, члены семей погибших военнослужащих — пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или инвалидности.