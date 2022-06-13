Общество 13.06.2022 в 10:40

Промышленный вылов омуля могут разрешить в 2023 году - Росрыболовство

До конца 2022 года планируется разрешить любительскую рыбалку омуля на Байкале

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Текст: Номер один
Промышленный вылов омуля могут разрешить в 2023 году - Росрыболовство
Промышленный вылов омуля на Байкале могут разрешить в 2023 году, до конца 2022 года планируется разрешить любительскую рыбалку. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Комплекс мер, которые мы предприняли по восстановлению популяции [омуля], уже дает результат. В этом году мы откроем там любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, уже разрешим и вылов для коренных малочисленных народов севера и для промышленного рыболовства», - сказал Шестаков.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля - эндемика озера – действует с 2017 года. Запрет был введен в связи с сокращением популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

Напомним, в марте нынешнего года глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя итоги соревнований «Байкальская рыбалка» первым анонсировал возможные послабления омулевых запетов. «Этим летом будет разрешена ловля омуля в определенных местах на удочку. С этого начнем. То есть в этом году любительский лов омуля должен открыться. Но не всегда и не везде», - сказал он.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура не поддержала оптимизм главы Бурятии, заявив в апреле о том, что «основания для послабления ограничений на лов омуля отсутствуют», а отмена установленного запрета на добычу байкальского омуля возможна только на федеральном уровне путем внесения изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Эти изменения должны быть основаны на результатах проведенных ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов и их среды обитания с рассмотрением предложений учеными. «Между тем, пока результаты исследований, подтверждающих наличие оснований для послабления установленных ограничений, отсутствуют», - подчеркнули в прокуратуре.

Впрочем, категоричность выводов прокуратуры не поддерживается экспертами. Они отмечают нехарактерное увеличение размеров байкальского омуля пелагической (селенгинской) популяции - одной из самых многочисленных. Об этом сообщил журналистам руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.

Фото: «Номер один»


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