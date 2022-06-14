В Улан-Удэ «Водоканал» через суд заставили ремонтировать ветхие сети

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора к МУП «Водоканал» о проведении капитального ремонта ветхих сетей.Ранее надзорное ведомство проверило состояние сетей в Железнодорожном районе и пришло к неутешительному выводу.«Выявлено, что на территории района 20 участков сетей водоснабжения протяженностью 1420 метров имеют высокую степень изношенности. К данным сетям подключены 39 многоквартирных домов на ул. Шаляпина, Яковлева, Коллективная, Нахимова и Гагарина. Эти участки переданы «Водоканалу» по договору аренды. В соответствии с ним арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить капитальный и текущий ремонты, нести расходы на его содержание. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению в 2020-2021 годах аварийных ситуаций, отключению от водоснабжения жителей многоквартирных домов», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Согласно решению суда, отремонтировать ветхие участки сетей предприятие должно до 31 декабря 2022 года.Фото: «Номер один»