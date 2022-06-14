Общество 14.06.2022 в 11:16

В Улан-Удэ горячую воду подали по всем тепломагистралям

Горожанам, в квартирах которых до сих пор ее нет, рекомендуют звонить в свои "управляшки"
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ горячую воду подали по всем тепломагистралям
Как сообщили в ТГК-14, горячая вода в Улан-Удэ подана по всем тепломагистралям. Однако исключение составляют те дома, на теплосетях которых проводится плановый капитальный ремонт, а также на тех участках теплосетей, где специалисты УУЭК продолжают устранение порывов, образовавшихся после гидравлических испытаний.

«В первую очередь потребителям необходимо обращаться в свою УК или ТСЖ, так как «ТГК-14» подаёт горячее водоснабжение до внешней стены дома, далее УК открывает задвижки, подключая тем самым дом к ГВС»

- добавили в пресс-службе ТГК-14.

Диспетчерская служба «ТГК-14»: 46-69-35, 46-69-37 или можно обращаться в районы эксплуатации по телефонам:

Железнодорожный район - 45-31-77
Октябрьский район - 33-65-22
Советский район - 21-59-52.
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