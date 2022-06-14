В Улан-Удэ на ул. Трубачеева появится трехполосная круговая развязка

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников опубликовал в своем телеграм-канале картинки с видами третьего моста через Уду.







«Так будет выглядеть третий мост!», написал чиновник в соцсети.





Как следует из опубликованных картинок, круговая развязка в месте примыкания моста к улице Трубачеева будет трехполосной.







Отметим, сейчас мостостроители уже приступили к сборке металлического пролетного строения будущего моста. После этого будет осуществлена их надвижка на другой берег. Эти работы запланированы до октября.«Надвижка пролетных конструкций - важный, но не конечный этап сооружения моста. Затем будет устройство полотна, по которому как раз будут ездить машины, дорожной одежды, перил, то есть начнется обустройство самого моста», - сообщал ранее руководитель проекта Александр Корычев.В целом, как заверили строители, работы идут по графику и круглосуточно. Сложностей на данный момент нет, материалов достаточно.Напомним, строительство транспортного перехода через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Работы проводит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.