Общество 14.06.2022 в 12:03

В Бурятии 20 июня начнется приемная кампания в вузы

Половина выпускников школ могут бесплатно получать образование в вузах республики
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Текст: Номер один
В Бурятии 20 июня начнется приемная кампания в вузы
В этом году школы Бурятии закончили 5 553 абитуриента. А число бюджетных мест для них в вузах Бурятии составило 2 484. Таким образом, половина выпускников школ могут бесплатно получать высшее образование в вузах республики, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По данным министерства образования и науки Бурятии, число бюджетных мест в вузах республики по программам бакалавриата и специалитета выросло на 302, что составляет 12% к прошлому году.

В основном рост произошел за счет технических и инженерных специальностей, и лидером увеличения числа бюджетных мест стал ВСГУТУ. Например, такие специальности как электро- и теплоэнергетика, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, электроника, радиотехника и системы связи, технологии материалов получили сразу по 15-25 дополнительных мест.

Отметим, такая образовательная политика стала следствием курса России на импортозамещение – теперь стране требуется больше технических и инженерных кадров.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тыс мест. Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тыс и 54,7 тыс мест соответственно», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Фото: unsplash.com
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