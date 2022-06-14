Общество 14.06.2022 в 13:07

В Бурятии задержан контрабандист, который перекрасил нефрит для конспирации

Четыре камня были окрашены в фиолетовый и синий цвета, но таможенники призвали на помощь экспертов
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В Бурятии задержан контрабандист, который перекрасил нефрит для конспирации
Более 2,5 кг незаконно перемещаемого за границу нефрита обнаружили бурятские таможенники в грузовом автомобиле на таможенном посту МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При таможенном контроле водитель заявил об отсутствии товаров, запрещенных, ограниченных к перемещению через таможенную границу и подлежащих таможенному декларированию. Но при сканировании кабины автомашины с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили восемь пакетов с товарами, перемещаемыми с нарушением таможенного законодательства.

В одном из пакетов находилось четыре камня природного происхождения. Несмотря на то, что камни были окрашены в фиолетовый и синий цвета, таможенники предположили, что это нефрит. Минералы изъяты и отправлены на экспертизу, которая подтвердила это предположение. Окрашенные камни оказались белым нефритом общей стоимостью более 168 тыс рублей.

Объемы партии и ее оценка не так велики, но примечательна уловка владельца минерала с целью обмануть таможню.

Как рассказала начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Бурятской таможни Юлия Ануфриева, нефрит включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, и запрещен к ввозу и вывозу физическими лицами, за исключением ювелирных изделий для личного пользования. Из России нефрит-сырец можно вывозить только по лицензии минпромторга РФ. За незаконное перемещение нефрита через таможенную границу предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара) и решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Фото: Бурятская таможня
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таможня контрабанда нефрит

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