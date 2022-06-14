Общество 14.06.2022 в 13:23

В Улан-Удэ прокуратура взялась за изношенные сети

Жителям 39 домов нередко отключают воду из-за постоянных аварий
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В Улан-Удэ прокуратура взялась за изношенные сети
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ресурсоснабжающей организации.

Выяснилось, что на территории района 20 участков сетей водоснабжения протяженностью 1420 м имеют высокую степень изношенности. К данным сетям подключены 39 многоквартирных домов на ул. Шаляпина, Яковлева, Коллективная, Нахимова, Гагарина. Жители этих домов нередко оказываются без воды из-за частых аварий. 

- Участки состоят в реестре муниципальной собственности и переданы муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» по договору аренды. В соответствии с договором арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить капитальный и текущий ремонты, нести расходы на его содержание. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению в 2020-2021 годах аварийных ситуаций, отключению от водоснабжения жителей многоквартирных домов, - разъясняет помощник прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ Саяна Батлаева.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление на МУП «Водоканал» о проведении капитального ремонта указанных сетей в срок до 31 декабря 2022 года. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.

Решение вступило в законную силу.



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