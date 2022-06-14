В Улан-Удэ молодая горожанка похитила часы из примерочной

В Улан-Удэ полицейские задержали девушку, похитившую часы, отставленные предыдущей посетительницей торгового центра в примерочной. Двадцатилетняя горожанка объяснила свой поступок тем, что сама неоднократно теряла имущество и ей его не возвращали.Как сообщили в МВД по Бурятии, заявление 36-летней улан-удэнки о краже часов стоимостью 11 тысяч рублей поступило в полицию вечером 3 июня. Женщина рассказала полицейским о том, что пришла за покупками в торговый центр по ул. Сахьяновой. Примеряя вещи в примерочной кабинке, для удобства она сняла массивные наручные часы и положила их на пуфик. Примерив вещи, девушка покинула магазин, не вспомнив про оставленные часы.Сотрудники полиции с помощью изъятых записей с камеры видеонаблюдения установили личность злоумышленницы. Спустя несколько дней ее задержали.Похищенные часы изъяты полицейскими и возвращены владелице, а следствием возбуждено уголовное дело в отношении воровки. В УК РФ нет принципа «око за око».Фото: МВД по Бурятии