В МВД Бурятии женщины обошли мужчин

По результатам конкурса победителем стала следователь МО МВД России «Хоринский», старший лейтенант юстиции Сарюна Цыдыпова. 2-е место заняла сотрудник СЧ СУ МВД по РБ, старший лейтенант юстиции Юлия Кокорина. 3 место – следователь СУ УМВД России по Улан-Удэ, старший лейтенант юстиции Илья Балсунаев.





В МВД Бурятии прошел второй отборочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников органов предварительного следствия. Участие в нем приняли конкурсанты из Тарбагатайского, Хоринского и Кяхтинского районов, Следственного управления УМВД России по Улан-Удэ, а также СЧ СУ регионального МВД.«Следователи отвечали на вопросы тестов по специфике деятельности, соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, на время выполняли его неполную разборку. Кроме того, они продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы и физическую подготовленность, показали свои умения в оказании первой медицинской помощи при различных травмах», - сообщили в МВД Бурятии.Победитель состязания Сарюна Цыдыпова представит республику на заключительном, федеральном этапе конкурса, который пройдет на базе Краснодарского университета МВД России с 12 по 17 сентября.Фото: МВД Бурятии