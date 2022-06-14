В Гусиноозерске спасатели помогли попавшей в беду бабушке

13 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от социального работника из Гусиноозерска. Женщина пришла домой к своей пожилой подопечной, но не смогла попасть в квартиру.«На место оперативно выехали спасатели БРПСС. Вместе с полицейскими они вскрыли окно квартиры на первом этаже двухэтажного дома. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили на полу бабушку, которая, вероятно, упала с кровати. Обеспечив доступ в квартиру социальному работнику, спасатели передали пенсионерку работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»