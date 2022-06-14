Общество 14.06.2022 в 15:27
В Гусиноозерске спасатели помогли попавшей в беду бабушке
Пенсионерка упала с кровати и не могла открыть дверь
Текст: Константин Воронов
13 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от социального работника из Гусиноозерска. Женщина пришла домой к своей пожилой подопечной, но не смогла попасть в квартиру.
«На место оперативно выехали спасатели БРПСС. Вместе с полицейскими они вскрыли окно квартиры на первом этаже двухэтажного дома. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили на полу бабушку, которая, вероятно, упала с кровати. Обеспечив доступ в квартиру социальному работнику, спасатели передали пенсионерку работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
«На место оперативно выехали спасатели БРПСС. Вместе с полицейскими они вскрыли окно квартиры на первом этаже двухэтажного дома. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили на полу бабушку, которая, вероятно, упала с кровати. Обеспечив доступ в квартиру социальному работнику, спасатели передали пенсионерку работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
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