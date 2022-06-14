Учет доходов для пособия

— Сейчас идет прием заявлений на выплаты по соцконтракту (до 30 000 рублей малоимущим) по упрощенным правилам.При назначении нового пособия на детей от восьми до 17 лет учитывают доходы всех членов семьи.Однако бывают случаи, когда учитывается доход только одного из родителей.— родители ребенка не были в зарегистрированном браке;— не проживают вместе;— оформлено свидетельство об установлении отцовства;— отец не платит алименты офи­циально.В этом случае для назначения пособия учтут доходы матери и других членов семьи.