Общество 14.06.2022 в 15:59
Учет доходов для пособия
Всегда ли учитывается доход отца ребенка для нового пособия 8–17 лет?
Текст: Номер один
— Сейчас идет прием заявлений на выплаты по соцконтракту (до 30 000 рублей малоимущим) по упрощенным правилам.
При назначении нового пособия на детей от восьми до 17 лет учитывают доходы всех членов семьи.
Однако бывают случаи, когда учитывается доход только одного из родителей.
Доход отца подтверждать не потребуется, если:
— родители ребенка не были в зарегистрированном браке;
— не проживают вместе;
— оформлено свидетельство об установлении отцовства;
— отец не платит алименты официально.
В этом случае для назначения пособия учтут доходы матери и других членов семьи.
Вы можете решить свой вопрос по выплатам, перерасчету пенсий по специальному номеру — 8 800 301 63 68. Звонок и консультация для всех регионов бесплатно.
При назначении нового пособия на детей от восьми до 17 лет учитывают доходы всех членов семьи.
Однако бывают случаи, когда учитывается доход только одного из родителей.
Доход отца подтверждать не потребуется, если:
— родители ребенка не были в зарегистрированном браке;
— не проживают вместе;
— оформлено свидетельство об установлении отцовства;
— отец не платит алименты официально.
В этом случае для назначения пособия учтут доходы матери и других членов семьи.
Вы можете решить свой вопрос по выплатам, перерасчету пенсий по специальному номеру — 8 800 301 63 68. Звонок и консультация для всех регионов бесплатно.
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