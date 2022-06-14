Общество 14.06.2022 в 15:59

Учет доходов для пособия

Всегда ли учитывается доход отца ребенка для нового пособия 8–17 лет?
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Текст: Номер один
Учет доходов для пособия
— Сейчас идет прием заявлений на выплаты по соцконтракту (до 30 000 рублей малоимущим) по упрощенным правилам.

При назначении нового пособия на детей от восьми до 17 лет учитывают доходы всех членов семьи.

Однако бывают случаи, когда учитывается доход только одного из родителей.

Доход отца подтверждать не потребуется, если:

— родители ребенка не были в зарегистрированном браке;
— не проживают вместе;
— оформлено свидетельство об установлении отцовства;
— отец не платит алименты офи­циально.

В этом случае для назначения пособия учтут доходы матери и других членов семьи.

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