Общество 14.06.2022 в 16:30

В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток

Ему назначено наказание - 13 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в  120 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток
Центральный районный суд Читы рассмотрел сегодня уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства». Он обвинялся в «получении взятки, совершенном с вымогательством взятки в особо крупном размере) и «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Забайкальского края Максим Ершов, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что с сентября 2011 года по июль 2018-го заместитель начальника регионального подразделения Росавтодора Евгений Лисичников  систематически получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством федеральных автомобильных дорог, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, оформленных на его близких родственников.

Кроме того, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 года злоумышленник под угрозой негативных для предпринимателей последствий заставил передать ему долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Обустройство», занимающегося дорожной деятельностью, рассказали в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.

Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал сделкой по приобретению магазина «Темп», расположенного в Центральном районе  Читы.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. В соответствии с приговором недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и 1/2 доли магазина «Темп» конфискованы в доход государства. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства обвиняемого в размере, эквивалентном предмету взятки, в сумме более 153 млн рублей.

Этим же приговором по одному из эпизодов передачи и получения взятки признан виновным бывший генеральный директор ООО «Обустройство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в сумме 96,6 млн рублей.

Арест на другое имущество фигурантов сохранен до полного исполнения ими наказания в виде штрафа и иных имущественных взысканий.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com
Теги
коррупция взятки приговор

Все новости

В городе Закаменск возрождают исторический парк
14.06.2022 в 18:04
В Улан-Удэ ремонт первого участка ул. Терешковой продлили на несколько дней
14.06.2022 в 17:39
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»
14.06.2022 в 16:51
В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток
14.06.2022 в 16:30
Житель Улан-Удэ обворовал соседскую квартиру, которую ранее ремонтировал
14.06.2022 в 16:23
Учет доходов для пособия
14.06.2022 в 15:59
В Бурятии за неделю утонули 4 человека
14.06.2022 в 15:38
В Гусиноозерске спасатели помогли попавшей в беду бабушке
14.06.2022 в 15:27
В Бурятии карма мгновенно настигла поджигателя
14.06.2022 в 15:09
В МВД Бурятии женщины обошли мужчин
14.06.2022 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В городе Закаменск возрождают исторический парк
По желанию жителей в парке установят скульптуры шахтеров и спортсменов
14.06.2022 в 18:04
В Улан-Удэ ремонт первого участка ул. Терешковой продлили на несколько дней
Сдвиг сроков объяснили дождем и аварией на сетях ТГК-14
14.06.2022 в 17:39
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»
Бизнесменам расскажут о регистрации прав на географические названия
14.06.2022 в 16:51
Учет доходов для пособия
Всегда ли учитывается доход отца ребенка для нового пособия 8–17 лет?
14.06.2022 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru