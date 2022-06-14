В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток

Центральный районный суд Читы рассмотрел сегодня уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства». Он обвинялся в «получении взятки, совершенном с вымогательством взятки в особо крупном размере) и «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Забайкальского края Максим Ершов, сообщили в краевой прокуратуре.Суд установил, что с сентября 2011 года по июль 2018-го заместитель начальника регионального подразделения Росавтодора Евгений Лисичников систематически получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством федеральных автомобильных дорог, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, оформленных на его близких родственников.Кроме того, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 года злоумышленник под угрозой негативных для предпринимателей последствий заставил передать ему долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Обустройство», занимающегося дорожной деятельностью, рассказали в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал сделкой по приобретению магазина «Темп», расположенного в Центральном районе Читы.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. В соответствии с приговором недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и 1/2 доли магазина «Темп» конфискованы в доход государства. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства обвиняемого в размере, эквивалентном предмету взятки, в сумме более 153 млн рублей.Этим же приговором по одному из эпизодов передачи и получения взятки признан виновным бывший генеральный директор ООО «Обустройство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в сумме 96,6 млн рублей.Арест на другое имущество фигурантов сохранен до полного исполнения ими наказания в виде штрафа и иных имущественных взысканий.Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com