Общество 14.06.2022 в 16:51

В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»

Бизнесменам расскажут о регистрации прав на географические названия
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста». На нем специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС) расскажут представителям регионального бизнес-сообщества и всем желающим о таких объектах интеллектуальных прав как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ), о преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений и особенностях их правовой охраны.

Специалисты Роспатента и ФИПС подскажут, как правильно подать электронную заявку на регистрацию ГУ и НМПТ, благодаря которой можно получить скидку на оплату госпошлины за регистрацию в размере 30%, об основаниях для отказа в регистрации, инструментах защиты заявителей, а также о пошлинах и специальных льготах для субъектов малого предпринимательства, научных организаций и индивидуальных предпринимателей.

- Если предприниматель своевременно не позаботится о регистрации принадлежащей ему интеллектуальной собственности, то впоследствии он может столкнуться с большими проблемами, и даже потерять бизнес. Конкуренты могут зарегистрировать его товарный знак на себя, запатентовать чужую разработку или начать копировать созданную не ими продукцию. Поэтому перед выводом своей продукции или услуг на рынок, предпринимателю необходимо подумать о защите своих прав и объектов интеллектуальной собственности – зарегистрировать товарный знак, ГУ или НМПТ и т.д. Сам факт регистрации создает возможность для безопасного развития бизнеса, инвестиций в него. Это гарантия того, что когда бренд станет известным в широких кругах, он будет всесторонне защищен, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Мероприятие пройдет 22 июня в 9:30 по адресу: Улан-Удэ, Центр «Мой бизнес», (ул. Смолина 65).

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.
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