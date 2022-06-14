В Улан-Удэ ремонт первого участка ул. Терешковой продлили на несколько дней

В Улан-Удэ перекрытие участка дороги по ул. Терешковой (от ул. Сахьяновой до Бульвара Карла Маркса) в связи с ремонтом продлено до 19 июня.- Корректировка сроков произошла по непредвиденным обстоятельствам. Во-первых, на прошлой неделе шли дожди, и ремонтные работы были приостановлены. Во-вторых, во время гидравлических испытаний на теплосетях ТГК-14 на данном участке произошел порыв, и на его устранение так же потребовалось время, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.В настоящее время ремонтные работы возобновлены. На время ремонта изменены схемы движения маршрутов № 2, 15, 16К, 19, 25, 27, 30, 31К, 33, 37, 44, 56, 56С, 59, 70, 71, 95, 97, 97К. Объезд осуществляется через ул. Сахьяновой - ул. Солнечная – Бульвар Карла Маркса – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении схемы городских маршрутов останутся без изменений. Трамваи на участке продолжают движение.Напомним, чтобы не перекрывать дорогу полностью, власти города разбили ремонт на несколько этапов.Фото: «Аноним 03»