В городе Закаменск возрождают исторический парк

«Совсем недавно были установлены качели, построен новый мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство еще в советское время. Сейчас у нас заказаны фигуры, и мы планируем, что уже в августе наш парк оживится благодаря новым деталям. Это будут 5 скульптур: шахтер- как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, и 4 скульптуры спортсменов по видам спорта, в которых наш район дает отличные результаты», — рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.

«От нашего парка я вообще в восторге. Во-первых, в парке настоящий лес, он не искусственный. Лиственницу где вы увидите? Во-вторых, он стал обихоженный. Здесь появились детские площадки, скамейки, красивые мостики, даже установили освещение. Это настоящее место притяжения», — поделилась своими впечатлениями жительница города Закаменск Тамара Одинцай.

«Ранее город Закаменск принимал участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и стал победителем. Благодаря призовому фонду в городе преобразили одну из центральных улиц. В этом году Закаменск вновь подал заявку на участие в этом конкурсе. Пожелаем ему удачи!», — добавил Николай Рузавин.

Благоустройство парка отдыха в Закаменске продолжается уже четвертый год. За это время общественное пространство заметно преобразилось. Здесь появлялась вся необходимая инфраструктура для отдыха и проведения массовых мероприятий. В этом году по желанию жителей в парке установят скульптуры шахтеров и спортсменов, которые олицетворяют историческое прошлое города.Парк отдыха в городе Закаменск открылся еще в 1936 году. Восстановление общественного пространства началось благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За 4 года в городском парке сделано многое: проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий.За прошедшие 3 года в парк вложено более 7 миллионов рублей. В этом году контракт на благоустройство заключен на 3,5 миллиона рублей. Уже начались работы по асфальтированию дорожек, отремонтированы деревянные лестницы, установлены коллективные качели, а также устанавливается воркаут-комплекс.​Министр строительства Николай Рузавин отмечает, что благодаря активной жизненной позиции закаменцев, город принимает участие в различных проектах по благоустройству.​В целом в республике успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в рамках проекта обновят 116 дворов и 92 общественные территории.