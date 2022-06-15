Общество 15.06.2022 в 08:06
В Бурятии назначен новый начальник Управления ветеринарии
Им стал руководитель Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных
Текст: Константин Воронов
Указом главы Бурятии 14 июня на должность начальника Управления ветеринарии РБ назначен Амгалан Дармаев. С 2016 года он занимал пост начальника Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
Напомним, прежний руководитель Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев покинул должность по собственному желанию.
Справка
Дармаев Амгалан Дымчикович родился 14 июня 1982 года в селе Сосновоозерское Еравнинского района. После окончания средней школы в 1999 году поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию.
Начал свою трудовую деятельность с 2007 года с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района, на данной должности проработал 5 лет.
В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Напомним, прежний руководитель Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев покинул должность по собственному желанию.
Справка
Дармаев Амгалан Дымчикович родился 14 июня 1982 года в селе Сосновоозерское Еравнинского района. После окончания средней школы в 1999 году поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию.
Начал свою трудовую деятельность с 2007 года с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района, на данной должности проработал 5 лет.
В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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