В пяти сёлах Мухоршибирского района благоустроят центральную часть

"На реализацию программы в этом году было выделено финансирование в размере 2,3 млн.рублей. На эту сумму запланирована установка входной группы на центральную площадь и обновление дворовой территории по улице Ширяева", - поделился глава администрации МО СП «Саганнурское» Максим Исмагилов.

«Установка лавочек и урн на территории двора, не только сделали двор более уютным, но и сподвигли жителей к дальнейшему самостоятельному благоустройству всего двора. Хотим его озеленить и перекрасить», - рассказала жительница дома № 1 Ольга Мункуева.

В этом году в Мухоршибирском районе будет благоустроено три дворовых и пять общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».Уже на этой неделе в шахтерском поселке Саган-Нур начнутся работы по демонтажу асфальтового покрытия тротуаров, проезжей части и парковочных мест на придомовой территории по улице Ширяева.Благоустройство дворовой территории по улице Ширяева финансируется за счёт двух программ. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет проложено асфальтирование и установлено ограждение территории, а в рамках дальневосточной программы «1000 дворов» - появятся детское и спортивное оборудование.Жительница дома №5 по ул.Ширяева Дарима Хаптуева поделилась эмоциями: «Я, как многодетная мать, очень рада такому событию, мы давно ждали этого момента».А жители по улице 30 лет Победы в селе Мухоршибирь уже оценили нововведения: на дворовых территориях установили больше десятка лавочек и урн.В этом году дворы и общественные пространства обновятся в с. Мухоршибирь, п. Саган-Нур, с. Никольск, с. Хонхолой, с. Шаралдай.