Михаил Асташов оформил золотой дубль на чемпионате России

Заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов завоевал две золотые медали чемпионата России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки минспорта Бурятии. Михаил стал лучшим среди спортсменов группы С1-С2 в групповой гонке (60,5 км) и в индивидуальной гонки на время (15 км). Обе дисциплины являются паралимпийскими. «Михаил на чемпионате оформил золотой дубль! Кроме того, тандем из Бурятии: спортсмен Баярто Будаев и пилот Александр Перлов по велоспорту шоссе, спорт слепых, на чемпионате в групповой гонке взял серебро», - рассказал тренер Михаила Николай Тетерин. Чемпионат проходил в Ижевске и собрал 57 спортсменов из 15 регионов России. Михаил Асташов является двукратным паралимпийским чемпионом. А также выигрывал Чемпионаты России по шоссейным велогонкам, паратриатлону и велогонкам на треке 2020 и 2021 годов. Фото: минспорта Бурятии