Общество 15.06.2022 в 09:48

Михаил Асташов оформил золотой дубль на чемпионате России

Он стал лучшим среди спортсменов группы С1-С2 в групповой гонке (60,5 км) и в индивидуальной гонки на время (15 км)
A- A+
Текст: Номер один
Михаил Асташов оформил золотой дубль на чемпионате России
Заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов завоевал две золотые медали чемпионата России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки минспорта Бурятии. Михаил стал лучшим среди спортсменов группы С1-С2 в групповой гонке (60,5 км) и в индивидуальной гонки на время (15 км). Обе дисциплины являются паралимпийскими. «Михаил на чемпионате оформил золотой дубль! Кроме того, тандем из Бурятии: спортсмен Баярто Будаев и пилот Александр Перлов по велоспорту шоссе, спорт слепых, на чемпионате в групповой гонке взял серебро», - рассказал тренер Михаила Николай Тетерин. Чемпионат проходил в Ижевске и собрал 57 спортсменов из 15 регионов России. Михаил Асташов является двукратным паралимпийским чемпионом. А также выигрывал Чемпионаты России по шоссейным велогонкам, паратриатлону и велогонкам на треке 2020 и 2021 годов. Фото: минспорта Бурятии
Теги
инвалиды велосипед Асташов

Все новости

Алексей Цыденов первым подал документы в Избирком Бурятии на участие в выборах
15.06.2022 в 10:44
В Улан-Удэ неравнодушный парень три часа пытался вернуть пенсионерку домой
15.06.2022 в 10:41
Бурятия получит более 2,6 млрд рублей на строительство детсадов
15.06.2022 в 10:09
Трын-трава
15.06.2022 в 10:00
Михаил Асташов оформил золотой дубль на чемпионате России
15.06.2022 в 09:48
В пяти сёлах Мухоршибирского района благоустроят центральную часть
15.06.2022 в 09:42
В Бурятии простятся с погибшим на Украине морпехом
15.06.2022 в 09:38
Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и ушел спать
15.06.2022 в 08:18
В Бурятии назначен новый начальник Управления ветеринарии
15.06.2022 в 08:06
Лжесвидетели Баира Жамбалова получили «условку» и штрафы
15.06.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Улан-Удэ неравнодушный парень три часа пытался вернуть пенсионерку домой
Пожилая женщина приехала в гости из района и потерялась
15.06.2022 в 10:41
Бурятия получит более 2,6 млрд рублей на строительство детсадов
Благодаря этому в республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования
15.06.2022 в 10:09
Трын-трава
Все знают основные законы, по которым живут региональные службы и подрядные организации
15.06.2022 в 10:00
В пяти сёлах Мухоршибирского района благоустроят центральную часть
Уже на этой неделе в шахтерском поселке Саган-Нур начнутся работы
15.06.2022 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru