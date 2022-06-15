Общество 15.06.2022 в 10:41

В Улан-Удэ неравнодушный парень три часа пытался вернуть пенсионерку домой

Пожилая женщина приехала в гости из района и потерялась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ неравнодушный парень три часа пытался вернуть пенсионерку домой
Сегодня ночью на ул. Павлова в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратился молодой человек с пожилой женщиной. Парень рассказал, что вечером к нему за помощью подошла растерянная пенсионерка, которая не могла вспомнить адрес дома. Около трех часов они вместе искали нужное место, но так и не смогли найти.

«Росгвардейцы, проверив данные женщины, установили, что она проходит по базе данных как потерявшаяся. Оказалось, что 74-летняя пенсионерка приехала в Улан-Удэ в гости к родственникам из Заиграевского района. Накануне вечером она ушла из дома в магазин и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, откуда приметы пропавшей, страдающей потерей памяти, передали всем наружным нарядам», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли пенсионерку по адресу и передали родным. Благодаря неравнодушному прохожему, 22-летнему улан-удэнцу, женщина вернулась домой.

Фото: Росгвардия Бурятии

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