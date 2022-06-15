В Улан-Удэ неравнодушный парень три часа пытался вернуть пенсионерку домой

Сегодня ночью на ул. Павлова в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратился молодой человек с пожилой женщиной. Парень рассказал, что вечером к нему за помощью подошла растерянная пенсионерка, которая не могла вспомнить адрес дома. Около трех часов они вместе искали нужное место, но так и не смогли найти.«Росгвардейцы, проверив данные женщины, установили, что она проходит по базе данных как потерявшаяся. Оказалось, что 74-летняя пенсионерка приехала в Улан-Удэ в гости к родственникам из Заиграевского района. Накануне вечером она ушла из дома в магазин и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, откуда приметы пропавшей, страдающей потерей памяти, передали всем наружным нарядам», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны отвезли пенсионерку по адресу и передали родным. Благодаря неравнодушному прохожему, 22-летнему улан-удэнцу, женщина вернулась домой.Фото: Росгвардия Бурятии