В Улан-Удэ началось масштабное обновление системы водоотведения

В Октябрьском районе Улан-Удэ после реконструкции открыт канализационный коллектор. Это начало масштабной работы по обновлению системы водоотведения в столице Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Новая сеть будет обеспечивать Октябрьский район - участок протяженностью 4,6 км: микрорайон Мясокомбината и Мелькомбината. Это более 100 тысяч населения. Износ сетей водоотведения здесь составлял свыше 80%.«На этом участке было четыре аварии, и были угрозы в зимний период. Когда коллектор не работал, необходимо было в домах людей выключать воду для того, чтобы восстанавливать разрушения. И, в целом, порядка 16 тысяч человек попадали под отключение в аварийной ситуации. Коллектор был старый, он был без резерва. Сейчас проложили новый, общая протяжённость - 4,6 километров, притом создан резерв, то есть две ветки, два трубопровода. И в случае аварии на одном, может быть задействован другой» - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Проект технически сложный - сеть проходит через железную дорогу и трамвайные пути.«Применялись технологии горизонтального бурения, бестраншейным способом прошли дорогу, которую отремонтировали, чтобы не нарушить новое асфальтовое покрытие. Поэтому я бы хотел поблагодарить и подрядчиков, Комитет городского хозяйства, наш МУП «Водоканал», что вот в такие сжатые сроки сделали. Это начало большой работы. В городе свыше 500 км сетей водоотведения. Все они построены в 60-70-е гг., их нормативный срок выходит, поэтому мы в начале большой работы. Сегодня при поддержке главы Бурятии она будет продолжена"» - рассказал первый заместитель мэра г. Улан-Удэ Олег Екимовский. .Проект осуществлен при поддержке федерального центра. Стоимость работ составила свыше 155 млн рублей, из которых более 90 млн – это федеральные средства, из Фонда содействия реформированию ЖКХ.«На сегодняшний день мы системно занимаемся вопросами подготовки ЖКХ, делаем теплотрассы в этом году. Начаты большие работы по третьей теплотрассе, это в сторону Стеклозавода. Предстоит работа на самом Стеклозаводе по замене теплотрасс, по подключению района к центральному отоплению. То есть, будут останавливаться мазутные котельные. То есть, ведем ежедневно, ежегодно такую работу. И надо отметить, что федеральная поддержка позволяет такие большие проекты делать», - отметил Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru