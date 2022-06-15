Не жил — не значит не должен

Отвечает юрист Наталья Суркова:

— Возможно. Необходимо доказать факт непредоставления услуг. Возможно, дом не был сдан в эксплуатацию, не заключались договоры поставки коммунальных ресурсов. Если же с домом все было в порядке, то в вашей ситуации придется заплатить.