Общество 15.06.2022 в 12:31
Не жил — не значит не должен
Возможно ли оспорить начисления, если в квартире никто не проживал?
Текст: Номер один
«После приобретения новой квартиры в течение года после сдачи не проживал в ней, но начисления со стороны УК проводились. Все счетчики по 0. Одна из самых больших статей — отопление, которого в квартире не было. Возможно ли оспорить эти начисления?»
Олег Александрович.
Отвечает юрист Наталья Суркова:
— Возможно. Необходимо доказать факт непредоставления услуг. Возможно, дом не был сдан в эксплуатацию, не заключались договоры поставки коммунальных ресурсов. Если же с домом все было в порядке, то в вашей ситуации придется заплатить.
Олег Александрович.
Отвечает юрист Наталья Суркова:
— Возможно. Необходимо доказать факт непредоставления услуг. Возможно, дом не был сдан в эксплуатацию, не заключались договоры поставки коммунальных ресурсов. Если же с домом все было в порядке, то в вашей ситуации придется заплатить.
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