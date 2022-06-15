Общество 15.06.2022 в 12:31

Не жил — не значит не должен

Возможно ли оспорить начисления, если в квартире никто не проживал?
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Текст: Номер один
Не жил — не значит не должен
«После приобретения новой квартиры в течение года после сдачи не проживал в ней, но начисления со стороны УК проводились. Все счетчики по 0. Одна из самых больших статей — отопление, которого в квартире не было. Возможно ли оспорить эти начисления?»
Олег Александрович.

Отвечает юрист Наталья Суркова:

— Возможно. Необходимо доказать факт непредоставления услуг. Возможно, дом не был сдан в эксплуатацию, не заключались договоры поставки коммунальных ресурсов. Если же с домом все было в порядке, то в вашей ситуации придется заплатить.
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