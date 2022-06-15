Паблики плюс публика получится демократическая республика?

В Дальневосточном федеральном округе стартует проект «Госпаблики ДВ 2.0», в рамках которого в регионах будут развиваться официальные паблики школ, больниц, других учреждений, а также государственных и муниципальных органов власти.Уже на старте программы у Бурятии неплохие показатели – она в лидерах округа, в республике уже практически 100% пользователей соцсетей подписаны на те или иные официальные страницы, сообщила пресс-служба Центра управления регионом (Бурятия).Цель проекта «Госпаблики ДВ 2.0» – повышение представленности различных учреждений в социальных сетях, повышение качества ведения официальных страниц, предоставление гражданам максимально доступной и полезной информации. Начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин рассказал о работе проекта в новой информационной реальности.«После запрета «Instagram» в РФ, возникла необходимость «миграции» аудитории на отечественные площадки, — рассказал Зацепин. — Для этого нужно повышать качество их ведения, особенно это актуально для ДФО. Помимо «ВКонтакте» и «Одноклассников» наибольшую популярность сейчас завоевывает «Telegram». Я бы рекомендовал органам власти направить свое внимание туда. Также еще одной перспективной площадкой считается «Яндекс.Дзен». На платформе зарегистрировано более 20 млн пользователей, в среднем они проводят в этой соцсети около 45 минут в сутки».Напомним, «Диалог» является всероссийским межведомственным центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператором «цифровой коммуникации» между властью и обществом. ЦУР (Бурятия), как подразделение «Диалог Регионы», проводит обучение государственных и муниципальных работников ведению социальных сетей, разрабатывает различные рекомендации.«В наши образовательные программы входит дизайн, копирайтинг, СММ, продвижение официальных страниц в социальных сетях, - говорит Алексей Доржиев, руководитель ЦУР Бурятии, - Основная задача – сделать официальные страницы более дружелюбными и понятными пользователям социальных сетей. И первые результаты этой работы уже видны – Бурятия один из лидеров в Дальневосточного федерального округа по развитию системы госпабликов».Фото: pixabay.com