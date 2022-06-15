Общество 15.06.2022 в 12:48

Паблики плюс публика получится демократическая республика?

Государственные и муниципальные учреждения Бурятии освоят соцсети
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Текст: Номер один
Паблики плюс публика получится демократическая республика?
В Дальневосточном федеральном округе стартует проект «Госпаблики ДВ 2.0», в рамках которого в регионах будут развиваться официальные паблики школ, больниц, других учреждений, а также государственных и муниципальных органов власти.

Уже на старте программы у Бурятии неплохие показатели – она в лидерах округа, в республике уже практически 100% пользователей соцсетей подписаны на те или иные официальные страницы, сообщила пресс-служба Центра управления регионом (Бурятия).

Цель проекта «Госпаблики ДВ 2.0» – повышение представленности различных учреждений в социальных сетях, повышение качества ведения официальных страниц, предоставление гражданам максимально доступной и полезной информации. Начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин рассказал о работе проекта в новой информационной реальности.

«После запрета «Instagram» в РФ, возникла необходимость «миграции» аудитории на отечественные площадки, — рассказал   Зацепин. — Для этого нужно повышать качество их ведения, особенно это актуально для ДФО. Помимо «ВКонтакте» и «Одноклассников» наибольшую популярность сейчас завоевывает «Telegram». Я бы рекомендовал органам власти направить свое внимание туда. Также еще одной перспективной площадкой считается «Яндекс.Дзен». На платформе зарегистрировано более 20 млн пользователей, в среднем они проводят в этой соцсети около 45 минут в сутки».

Напомним, «Диалог» является всероссийским межведомственным центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператором «цифровой коммуникации» между властью и обществом. ЦУР  (Бурятия), как подразделение «Диалог Регионы», проводит обучение государственных и муниципальных работников ведению социальных сетей, разрабатывает различные рекомендации.

«В наши образовательные программы входит дизайн, копирайтинг, СММ, продвижение официальных страниц в социальных сетях, - говорит Алексей Доржиев, руководитель ЦУР Бурятии, - Основная задача – сделать официальные страницы более дружелюбными и понятными пользователям социальных сетей. И первые результаты этой работы уже видны – Бурятия один из лидеров в Дальневосточного федерального округа по развитию системы госпабликов».

Фото: pixabay.com
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власти соцсети паблики

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