Общество 15.06.2022 в 13:14

В Бурятии у пьяных водителей и «лишенцев» будут конфисковывать автомобили

Соответствующие поправки в закон планируют утвердить уже этим летом
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В Бурятии у пьяных водителей и «лишенцев» будут конфисковывать автомобили
Госдума приняла в первом чтении законопроект по радикальному ужесточению ответственности для водителей, которые, будучи лишенными водительских прав, продолжают садится за руль. Как сообщает «КоммерсантЪ», нарушителей ждут крайне жесткие санкции — от штрафа в размере 100 тыс. руб. до уголовного преследования с конфискацией транспортного средства. Конфискация впервые в истории будет применяться в отношении нарушителей ПДД: за неоднократное пьяное вождение, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Госдума приняла одним пакетом в первом чтении сразу два законопроекта (поправки к КоАП и УК РФ) по ужесточению наказания для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав. Сегодня, напомним, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 12.7 КоАП, может наложить за такое правонарушение штраф в размере 30 тыс. руб., назначить административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

Теперь в КоАП вводится новый состав за повторность в течение года: штраф составит уже 50–100 тыс. руб. или обязательные работы от 150–200 часов.

Если же «лишенец» в течение года сядет за руль в третий раз, то будет заведено уже уголовное дело: штраф будет достигать 200 тыс. руб., длительность обязательных работы — 360 часов.

Но самое, пожалуй, радикальное наказание для последней категории нарушителей — это лишение свободы на срок до одного года и конфискация автомобиля.

Жесткость предлагаемых норм вице-спикер Госдумы и автор законопроектов Ирина Яровая объяснила тем, что существующие санкции не работают — более половины выездов на встречную полосу сегодня совершаются лишенными прав водителями.

Конфискация автомобиля в качестве меры воздействия на нарушителей, напомним, обсуждается уже много лет. В Госдуму вносилось несколько законопроектов, но против инициатив выступал Верховый суд (ВС). Позиция ВС сводилась к тому, что автомобиль с преступником за рулем может принадлежать другому человеку. Судя по тексту и положительному отзыву ВС, депутаты все-таки смогли найти компромисс: конфискация будет применяться только в случае, если транспортное средство принадлежит преступнику. Например, если злостный «лишенец» оказался за рулем каршеринговой машины или взятой в лизинг, ее забрать в пользу государства не смогут.

Конфискация сможет применятся также при преступлениях, предусмотренных ст. 264.1 и 264.2 УК РФ, заложено в законопроекте. Транспортное средство отберут у водителей, которые ранее были наказаны за пьяное вождение, вернули права и в течение года снова оказались пьяными за рулем, а также у тех, кто дважды превысил скорость на 60 км/ч и более, либо за выезд на встречную полосу, кто был наказан за повторность в рамках КоАП и в третий раз совершил это же нарушение.

Законопроект впоследствии может стать еще жестче: думский комитет по госстроительству предложил «дополнительно обсудить» введение конфискации автомобиля в КоАП ко второму чтению.

Правительство в своем отзыве поправки поддержало, заметив, что нужно уточнить финансово-экономическое обоснование: необходимо подтверждение, что принятие нормы не потребует новых трат, связанных с дополнительной нагрузкой на сотрудников ГИБДД.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин говорит, что Госдума в среднем один раз в три-четыре года принимает закон об ужесточении наказания, после чего депутаты признаются, что санкции не сработали, и предлагают новое ужесточение. «Ситуация повторяется. Система наказания деградировала, депутаты ничего нового предложить не могут,— говорит эксперт.— Ни штрафы новые, ни конфискация нарушителей не остановят. Штрафы платить не будут, а машины будут переписывать на бабушку. Нужно принимать законы, которые нельзя обойти. Через несколько лет, уверен, депутаты скажут, что и эта мера не сработала».

Ирина Яровая во вторник заявила, что рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию Госдумы и вступление их в силу уже этим летом.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители

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