В Улан-Удэ моль остервенело поедает зеленые насаждения

«Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время сотрудники нашего учреждения усиленно проводят обработку поражённых деревьев на общественных территориях города. Объём поражения ОЧЕНЬ большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя», - предупредили в ведомстве.







Как сообщает МБУ «Городское лесничество», в Улан-Удэ наблюдается значительное количество очагов поражения деревьев - яблони и черемухи - горностаевой молью.«Городское лесничество» сообщило, что при обнаружении вредителя нужно вручную собрать и уничтожить (сжечь) очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви. После этого необходимо произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами (актеллик, Актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и другие, активные в отношении вредителя). Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима их срочная утилизация.Ведомство напоминает, что в соответствии с Правилами благоустройства содержание зелёных насаждений осуществляется собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых они расположены.Фото: «Номер один», МБУ «Городское лесничество»