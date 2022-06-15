Общество 15.06.2022 в 13:31

В Улан-Удэ моль остервенело поедает зеленые насаждения

Власти предупреждают о возможной гибели множества деревьев
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ моль остервенело поедает зеленые насаждения
Как сообщает МБУ «Городское лесничество», в Улан-Удэ наблюдается значительное количество очагов поражения деревьев - яблони и черемухи - горностаевой молью.

«Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время сотрудники нашего учреждения усиленно проводят обработку поражённых деревьев на общественных территориях города. Объём поражения ОЧЕНЬ большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя», - предупредили в ведомстве.


«Городское лесничество» сообщило, что при обнаружении вредителя нужно вручную собрать и уничтожить (сжечь) очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви. После этого необходимо произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами (актеллик, Актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и другие, активные в отношении вредителя). Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима их срочная утилизация.

Ведомство напоминает, что в соответствии с Правилами благоустройства содержание зелёных насаждений осуществляется собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых они расположены.

Фото: «Номер один», МБУ «Городское лесничество»
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