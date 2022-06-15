Общество 15.06.2022 в 15:34

Бурятия получит допфинансирование на бесплатное горячее питание школьников

Республика в числе регионов, которые «сделали все, что нужно для организации горячего питания учащихся начальных классов»
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Бурятия получит допфинансирование на бесплатное горячее питание школьников
Бурятия получит дополнительные субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания школьников. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования» по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В России продолжает увеличиваться число школ, которые технически готовы предоставлять горячее питание учащимся младших классов. Чтобы в новом учебном году образовательные учреждения смогли начать это делать, правительство направит в регионы дополнительное финансирование. Бурятия, Крым, Хабаровский край и Мурманская область сделали все, что нужно для организации горячего питания учащихся начальных классов, и смогут обеспечить их уже с 1 сентября», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 июня.

Напомним, обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. До 1 сентября 2023 года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. Размер господдержки распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе.

Напомним, в 2021 году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием из федерального бюджета в Бурятию было направлено почти 707 млн рублей, в 2022 году – более 755 млн  рублей.

Фото: egov-buryatia.ru
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