Общество 15.06.2022 в 16:29

Сети водоснабжения построят еще в трех населенных пунктах Бурятии

Качественную воду из централизованного источника получат жители Северобайкальска, Нурселения и Тарбагатая
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Сети водоснабжения построят еще в трех населенных пунктах Бурятии
Минстроем России одобрена заявка на улучшение качества питьевой воды еще в трех населенных пунктах Бурятии. Это город Северобайкальск, а также Иволгинский и Тарбагатайский районы. Таким образом, с каждым годом растет число населенных пунктов в республике, в которых качество воды соответствует всем необходимым требованиям.

Минстрой Бурятии подал заявку в минстрой России на строительство сетей водоснабжения еще в трех населенных пунктов Бурятии: в городе Северобайкальск, Иволгинском и Тарбагатайском районах. Документы прошли согласование и были одобрены. В результате уже в этом году в республике приступят к строительству и реконструкции трех новых объектов водоснабжения.

Так в селе Нурселение Иволгинского района согласно проектной документации, в этом году будут построены централизованные сети водоснабжения, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой более 1600 жителей села. Стоимость такого проекта составит более 33 млн рублей.

Еще один объект расположен на севере республики. В 15-м микрорайоне города Северобайкальск планируют построить новые сети водоснабжения. Проект позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 300 жителей микрорайона. Строительство продлится до конца 2023 года. На реализацию проекта будет затрачено более 127 млн рублей.

Кроме этого, в этом году будет проведена реконструкция системы водоснабжения в селе Тарбагатай Тарбагатайского района. В селе планируют построить водовод протяженностью более 4 километров, который позволит обеспечить питьевой водой всех жителей села. На строительство объекта выделено более 108 млн рублей.

Всего же в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году будут идти работы на 8 объектах водоснабжения. В этом году стартовали работы по строительству объектов водоснабжения в поселке Верхняя Березовка и Левобережной части Улан-Удэ, в селе Турунтаево Прибайкальского района, а также продолжаются работы по улучшению качества питьевой воды в «сотых» микрорайонах Улан-Удэ и селе Тапхар Иволгинского района.

«В дома тысяч жителей нашей республики придет централизованное водоснабжение. В этом году по проекту «Чистая вода» в Бурятии будут проходить работы по строительству и реконструкции восьми крупных объектов водоснабжения. Это рекордный показатель для нашего региона», - отмечает министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Сейчас подрядные организации приступают к строительству объектов. Напомним, что развитие коммунальной инфраструктуры в республике проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: pixabay.com
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