Общество 15.06.2022 в 17:06

В Бурятии сельчане пожаловались на детскую площадку в навозе

Единственную площадку в селе Покровка облюбовали коровы, свиньи и козы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сельчане пожаловались на детскую площадку в навозе

В газету «Номер один» обратились жители села Покровка Бичурского района. Они рассказали, что год назад в селе построили долгожданную детскую площадку, причем, единственную на весь населенный пункт. Установили несколько качелей, песочницу, турники, но на ограду, по словам сельчан, денег у местных властей тогда не хватило.


 В итоге, вместо школьников площадку стали регулярно посещать животные. Жители пишут: «Там все в навозе, подойти страшно. Некоторые качели уже сломались, так как там ходят коровы». К сообщению приложили соответствующие фотографии.


    

«Площадку установили в прошлом году, обещали огородить позднее, но в итоге ничего не сделали. Рядом с ней находится дорога, а по другую сторону – полуразваленное здание бывшего клуба, в котором скоро может обвалиться крыша. Никто ничего не огораживает. Мы несколько раз обращались в местную группу, но нам отвечают, что средств нет. А почему-то в соседнем селе ( прим. ред – улус Алтачей), хотя оно тоже относится к нам (прим.ред. - СП «Петропавловское») и площадку установили, и огородили ее, все сделали, и еще одну хотят установить. А у нас тут ходят коровы, свиньи, козы. У нас хоть и небольшое население, но детей много, около 30, и почти все возрастом от 10 лет и старше, а все качели почему-то установили для дошколят»,

- поделился сельчанин в разговоре с «Номер один».





 Как добавляет сельчанин, песок в новую песочницу тоже не завозят: «Никакого песка там нет, дети бегают по навозу». По словам местных жителей, эту площадку хотели перенести в другое место, где раньше стояла школа, но не сделали и этого.


 «Мы же тоже люди. Почему нам площадку не могут доделать, одну на всю деревню! Мы же платим налоги, а за что? Или мы живем в другой стране? Мы как будто забытая богом деревня», - возмущаются жители Покровки.

Фото: предоставлены местными жителями

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бичурский район село коровы

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